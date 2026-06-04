Байер Леверкузен повери отбора на Карлес Мартинес Новел до 2028 година

Байер Леверкузен официално обяви назначението на Карлес Мартинес Новел за нов старши треньор на отбора. 42-годишният испански специалист подписа договор до края на сезон 2027/28 и ще поеме тима от 1 юли, след като приключи ангажиментите си с френския Тулуза.

Мартинес Новел наследява Каспер Хюлманд, който беше освободен след само един сезон начело на германския клуб. Под ръководството на датчанина Байер завърши на шесто място в Бундеслигата с 59 точки и остана извън челните позиции, въпреки доброто представяне в турнирите за Купата на Германия и Шампионската лига.

"Първо искаме да благодарим на Каспер Хюлманд за работата и отдадеността му през миналия сезон. Достигането на полуфиналите в турнира за Купата на Германия и осминафиналите в Шампионската лига беше важна стъпка в развитието на отбора, въпреки че не постигнахме всички поставени цели. Същевременно сме щастливи да привлечем амбициозен и модерен треньор в лицето на Карлес Мартинес“, заяви председателят на Комисията на акционерите на клуба Вернер Венинг.

Испанецът пристига в Леверкузен след три сезона начело на Тулуза. Под негово ръководство френският тим завърши съответно на 11-о, 10-о и 9-о място в Лига 1, като постепенно подобряваше представянето си в шампионата.

С назначението на Мартинес Новел ръководството на Байер Леверкузен се надява отборът отново да се намеси в битката за челните места в Бундеслигата и за участие в Шампионската лига през следващите сезони.