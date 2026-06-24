Арда предподписа с български национал

Защитникът на Арда и националният отбор Димитър Велковски удължи своя договор с ПФК АРДА за още две години. Това стана след среща между бранителя и спортния директор Ивайло Петков, на която двете страни уточниха всички подробности около договора, който е до 2028г.

Димитър Велковски дойде на АРЕНА АРДА преди две години и изигра 62 мача с екипа на АРДА. Също така той е част от мъжкия национален отбор на

България.

Преди две седмици също за нови две години договор подписа и капитанът Анатолий Господинов.

Ръководството на ПФК АРДА, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Велковски и Господинов още много успехи с фланелката на клуба.