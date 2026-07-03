Арда привлече юношеския национал Виктор Любенов

Арда продължава да укрепва състава си преди началото на новия сезон. Клубът от Кърджали официално обяви привличането на централния защитник Виктор Любенов.

19-годишният бранител е юноша на Левски, където започва футболната си кариера. През 2023 година дебютира за представителния тим на "сините“, за който записва общо три официални мача.

През миналия сезон Любенов игра под наем в Хебър, където се утвърди като титуляр. За пазарджиклии защитникът изигра 21 срещи и отбеляза едно попадение.

Новото попълнение на Арда е преминало през всички юношески национални гарнитури на България – от до 16 до до 19 години.

От клуба приветстваха Виктор Любенов с добре дошъл и му пожелаха успехи с екипа на отбора от Кърджали.