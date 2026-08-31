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Арда продължи победния си ход с два гола след почивката срещу Ботев Враца

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Чете се за: 04:35 мин.
Спорт
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Доминик Янков даде начало на успеха с великолепен удар, а Антонио Вутов оформи крайното 2:0 от дузпа за четвъртата поредна победа на кърджалийци в първенството

арда продължи победния ход два гола почивката ботев враца
Снимка: Startphoto.bg
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Арда продължи отличната си серия в Първа лига, след като победи Ботев Враца с 2:0 на „Арена Арда“ в последния двубой от седмия кръг. След нулево първо полувреме домакините стигнаха до трите точки с попадения на Доминик Янков и Антонио Вутов.

Така съставът на Александър Тунчев записа четвърта поредна победа в шампионата и събра 16 точки. Арда се изравни по актив с ЦСКА и ЦСКА 1948, като кърджалийци остават пети заради показателите си. Ботев Враца остава с 4 точки след седем изиграни срещи и заема 11-ата позиция. Преди началото на двубоя Арда беше пети с 13 точки, а врачани заемаха 11-ото място с 4.

Срещата започна с възможност за домакините още в първата минута, когато Преслав Боруков стреля с глава, но не намери очертанията на вратата.

Ботев Враца отговори и в 10-ата минута Мартин Смоленски отправи опасен диагонален удар, който след рикошет излезе в корнер. Само минута по-късно гостите бяха още по-близо до попадението. След изпълнението на ъгловия удар топката отново достигна до Смоленски, чийто изстрел срещна напречната греда след лека намеса на Анатолий Господинов.

Арда постепенно изнесе действията по-напред и в 33-ата минута създаде една от най-добрите си възможности преди почивката. Бирсент Карагарен беше изведен отляво и стреля с левия крак, но Любомир Василев се намеси и спаси.

Врачани също имаха отличен шанс да открият резултата. В 40-ата минута центриране отдясно намери непокрития Хосе Гайегос, който стреля фронтално срещу вратата, но Господинов демонстрира отличен рефлекс и запази нулевото равенство.

Така двата отбора се оттеглиха на почивката при 0:0, но след подновяването на играта Арда постепенно наложи волята си.

В 52-ата минута Карагарен организира добра индивидуална акция, но завършващият му удар не намери целта. Малко по-късно Тодор Симов направи първата си промяна и пусна Мартин Петков на мястото на Даниел Генов.

В 60-ата минута Арда поведе с изключително красив гол на Доминик Янков. Бившият футболист на Лудогорец получи топката вдясно пред наказателното поле, нагласи я на левия си крак и с мощен изстрел я изпрати под напречната греда за 1:0.

Шест минути по-късно домакините можеха да удвоят преднината си. Станислав Иванов овладя в близост до вратарското поле, преодоля защитник и стреля силно, но Любомир Василев направи великолепно спасяване с една ръка.

Ботев Враца не се отказа и в 78-ата минута получи прекрасна възможност да изравни. Мартин Петков засече с глава центриране отдясно, но Господинов отново беше на мястото си и изби в корнер.

Решителният момент настъпи в заключителните минути. Бирсент Карагарен беше фаулиран на границата на наказателното поле, като първоначално главният съдия Васил Минев отсъди свободен удар. Ситуацията обаче беше прегледана с ВАР и решението беше коригирано – дузпа за Арда.

Зад топката застана появилият се като резерва Антонио Вутов, който в 85-ата минута реализира наказателния удар и сложи точка на спора за крайното 2:0.

По този начин Арда затвърди силната си форма и приключи седмия кръг с четвърти последователен шампионатен успех, докато Ботев Враца не успя да надгради над победата си срещу Ботев Пловдив от предишния кръг.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Арда Кърджали #ПФК Ботев Враца

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