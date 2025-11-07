Арести и напрежение около Астън Вила – Макаби Тел Авив

Шестима души бяха арестувани в района на стадион „Вила Парк“ в Бирмингам по време на напрегнати произраелски и пропалестински демонстрации, съпътстващи мача от Лига Европа между Астън Вила и Макаби Тел Авив.

По данни на „Дейли Телеграф“, стотици пропалестински протестиращи са се събрали в близост до стадиона преди началото на двубоя, завършил с победа 2:0 за домакините. Сред тях е имало участници, скандиращи обидни лозунги, а срещу тях са се изправили поддръжници на Израел, недоволни от решението феновете на Макаби да не бъдат допуснати на трибуните.

За сигурността на срещата са били мобилизирани около 700 полицаи – седем пъти повече от обичайното за европейските домакинства на Астън Вила.

Според полицията на Уест Мидландс, четирима души са задържани за нарушения на обществения ред, включително три случая с расистки мотив. Останалите двама са арестувани съответно за отказ да свалят маска и за неподчинение на полицейски разпореждания.