Археолози откриха златни пръстени на около 2000 години при разкопки в Тайланд

Археолози са открили два златни пръстена на възраст около 2000 години при разкопки на нов археологически обект в западната част на Тайланд, предаде АП Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Пръстените са намерени заедно с човешки кости в хода на текущи разкопки на археологическия обект Дон Яй Тонг в провинция Петчабури, се посочва в изявление на Отдела за изящни изкуства на тайландското правителство.

Единият от пръстените е гравиран със символи, за които се смята, че са на брахми – древна индийска писменост. Според първоначалната оценка на експертите надписът означава „този, който е защитен от Пушя“ – един от най-благоприятните зодиакални знаци в индийската астрология.

Другата находка, намерена заедно със същите скелетни останки, е обикновен златен пръстен без никакъв мотив.

Експертите смятат, че собственикът на пръстените може да е бил търговец от древната индийска кастова система „вайши“.

Археологическият обект Дон Яй Тонг, разположен на около 130 километра югозападно от столицата Банкок, беше открит в началото на тази година, след като местни жители намериха парчета от древни бронзови барабани в оризище. Това доведе до по-нататъшни разкопки.

Обектът е от времето на късната праисторическа епоха в Тайланд – период на човешко заселване, известен още като Желязната епоха, за който се счита, че е настъпил преди около 1500 - 2500 години.

От февруари археолозите са открили осем човешки скелета, бронзови и златни бижута, керамика и други артефакти, свидетелстващи за церемониално погребение на заможни хора или членове на висшите слоеве на обществото.

Очаква се разкопките да приключат след месец, като се планира археологическите находки да бъдат представени пред обществеността.

Снимки: БТА