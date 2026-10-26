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Археолози в Турция откриха отпечатък от кучешки лапи на 4000 години

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Археолози в Турция откриха отпечатък от кучешки лапи на 4000 години
Снимка: илюстративна
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По време на разкопки в местността Тавшанлъ Хьоюк (Тavşanlı Höyük) в окръг Кютахия, Западна Турция, са бил намерени отпечатъци от лапи на куче, стъпвало върху суров глинен кирпич, оставен да съхне преди около четири хиляди години, съобщи агенция Анка, позовавайки се на изявление на министъра на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой.

„При разкопките ни в Кютахя попаднахме на отпечатъци, оставени от наш четириног приятел върху все още неизсъхнал кирпич. Този кирпич, намерен сред отломките на сграда от бронзовата епоха, унищожена от пожар, някога е бил градежен елемент от стена“ цитира думите му агенцията.

Отпечатъците от лапи върху него са съхранили един малък момент от ежедневния живот отпреди четири хиляди години, отбелязва Ерсой, уточнявайки, че Тавшанлъ Хьоюк е един от най-големите градове от бронзовата епоха, разкрит в Западен Анадол.

По мнението на археолозите следите от кучешки лапи върху находката са останали по повърхността при втвърдяването на кирпича, след като животното е минало върху него, докато е материалът бил все още влажен.

Използван по-късно като градивен елемент в стената на къщата, кирпичът е останал сред отломките, след като сградата от бронзовата епоха е била разрушена при пожар.

Разкопките в града продължават от 2021 г. насам под ръководството на проф. д-р Еркан Фидан.

Следите от лапи върху кирпича показват, че освен сградите и артефактите, подобни проучвания документират и малки, неочаквани детайли от ежедневието на града отпреди около четири хиляди години, допълва агенцията.

#4000 години #кучешки лапи #отпечатък #Турция #археолози

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