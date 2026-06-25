Ариле – малиновата столица на Сърбия

Сръбският град Ариле е сред най-известните земеделски райони на Балканите, познат като "столица на малините", пише Асошиейтед прес в свой обзорен материал. Продукцията от региона се изнася на международни пазари, включително в САЩ и Япония, отбелязва агенцията.

Ариле и околните райони в Западна Сърбия са ключов център за производство на малини, като страната се нарежда сред водещите износители на плода в световен мащаб. Значителна част от сръбския износ идва именно от този район.

"Ариле е уникално място – трудно може да се намери толкова малка община с такава концентрация на производство", казва Милета Пилчевич, представител на местна асоциация на производителите.

Регионът се отличава с хълмист релеф и благоприятен климат, които създават условия за висококачествено производство. Малините се отглеждат основно ръчно и без интензивна употреба на химикали.

Производителите посочват, че секторът е силно зависим от климатичните условия и ценовите колебания на пазара. Променливото време и нестабилните изкупни цени създават несигурност през последните години.

Земеделието в района е предимно семейно и се предава от поколение на поколение. Общината с около 17 000 жители, разположена на около 170 километра от Белград, формира значителна част от националния износ.

Средният годишен добив се оценява на 15 000 - 20 000 тона. Новите насаждения изискват около две години, за да достигнат пълна продуктивност, а културата предполага постоянни ръчни грижи.

"Нищо не се прави с машини или химикали, ако искаме качество", посочва Пилчевич пред АП.

По време на беритбата районът привлича сезонни работници, включително и от чужбина, основно от Южна Азия.

Около 90% от сръбските малини се изнасят замразени, като основните пазари са в Европа и се използват за преработка в хранителната индустрия – конфитюри, йогурти и сладкарски изделия. Останалата част се реализира на вътрешния пазар или чрез директни продажби.

Очаква се добивът през тази година да бъде с 20 - 30% по-нисък заради неблагоприятни климатични условия от предходния сезон, отбелязва АП.

Производителите предупреждават, че климатичните промени и нестабилните изкупни цени остават основни предизвикателства за сектора и настояват за по-предвидима ценова политика.