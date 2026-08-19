Арина Сабаленка и Коко Гоф продължават в четвъртия кръг в Синсинати

Бившите шампионки Арина Сабаленка (Беларус) и Коко Гоф (САЩ) се класираха за четвъртия кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите WТА 1000 в Синсинати (САЩ) с награден фонд 7 433 076 долара.

Поставената под номер 1 в схемата и носителка на титлата от 2024 година Сабаленка победи Синюй Ван (Китай) с 6:1, 6:3 за 54 минути на корта.

„Тя е трудна съперничка и да постигна тази победа в два сета, под един час, е невероятен резултат и съм много щастлива“, каза Сабаленка след мача.

В следващия кръг тя ще се изправи срещу чехкинята Сара Бейлек, която елиминира 16-а поставена Екатерина Александрова (Русия) с 4:6, 6:1, 6:2.

Шампионката от 2023 година и номер 4 в схемата Коко Гоф надигра сънародничката си Ан Ли с 6:1, 7:6(3).

Гоф вече има четири успеха в четири мача срещу Ли за всички времена, но това беше първата им среща на твърди кортове. Сега тя очаква в следващия кръг Мари Боузкова (Чехия), която се наложи над 13-а в схемата американка Ива Йович със 7:6(0), 7:6(5).

„Честно казано, беше малко по-трудно за мен, опитвайки се да контролирам топката, но като цяло съм доволна от начина, по който играх. Ан не е лесна съперничка. Тя има много разнообразие в играта си, така че съм щастлива, че преминавам напред“, заяви Коко Гоф.

Петата поставена Мира Андреева (Русия) също се класира за четвъртия кръг след успех над Джанис Тиен (Индонезия) с 6:1, 7:6(5).

Номер 10 Марта Костюк (Украйна) победи Слоун Стивънс (САЩ) със 7:5, 7:5, а номер 20 Мадисън Кийс (САЩ) се справи с Катержина Синиакова (Чехия) с 6:1, 6:3.

Осмата в схемата Елина Свитолина (Украйна) се отказа поради контузия и съперничката й Сию Ван (Китай) продължи напред без игра.