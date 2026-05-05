Арина Сабаленка не изключи бойкот на Големия шлем заради спора за наградните фондове

Световната №1 настоява за по-справедливо разпределение на приходите, а част от играчите вече обмислят крайни мерки

Световната номер едно Арина Сабаленка заяви, че е готова да подкрепи бойкот на турнирите от Големия шлем, ако не бъде постигнато по-добро разпределение на наградните фондове.

Беларуската тенисистка коментира темата по време на пресконференция преди турнира в Рим, подчертавайки ролята на състезателите за популярността на надпреварите.

"Ние правим шоуто. Без нас няма да има турнири. Заслужаваме да сме по-добре платени“, заяви тя.

Спорът между играчите и организаторите се изостря, след като през 2025 година водещи състезатели от ATP и WTA изпратиха общо писмо с искане за 22% дял от приходите. Последните предложения обаче предвиждат увеличение от около 15%, което не удовлетворява тенисистите.

Сабаленка, както и лидерът при мъжете Яник Синер, изразиха разочарование от условията около Ролан Гарос, където ще има увеличение на наградния фонд, но не в желания от играчите мащаб.

От своя страна Ига Швьонтек призова за по-умерен подход и подчерта, че бойкотът би бил крайна мярка. „Най-важното е да продължим диалога с организаторите и да търсим решение чрез преговори“, заяви тя.

Очаква се темата да бъде сред водещите преди старта на сезона на клей, като евентуално напрежение около турнирите от Големия шлем може да доведе до сериозни последствия за календара в тениса.

