Арина Сабаленка спечели титлата в Маями и оформи "Съншайн дубъл“

Световната №1 Арина Сабаленка спечели титлата на турнира в Маями, след като победи Коко Гоф с 6:2, 4:6, 6:3 във финала.

С успеха си беларускинята стана първата тенисистка, която оформя т.нар. "Съншайн дубъл“ (бел. ред. титли в Индиън Уелс и Маями) от 2022 година насам, когато това постижение беше реализирано от Ига Швьонтек.

Сабаленка се превърна и в едва петата състезателка в историята, достигнала до този успех, нареждайки се до имена като Щефи Граф, Ким Клайстерс и Виктория Азаренка.

Освен това тя защити титлата си в Маями, като по пътя към трофея загуби само един сет. Така Сабаленка стана първата тенисистка след Серина Уилямс, която печели последователни титли в турнира, след като американката триумфира три поредни пъти в периода 2013-2015 година.

Това е 24-а титла на сингъл в кариерата на Сабаленка и общо 30-а при жените, включително успехите ѝ на двойки. Сред тях личат четири титли от Големия шлем на сингъл и 11 от категория WTA 1000.

Беларускинята продължава да затвърждава позицията си на №1 в световната ранглиста, където вече има над 80 седмици на върха, включително продължаваща серия като лидер.