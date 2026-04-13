Арне Слот: Може да направим нещо специално срещу ПСЖ

Играем срещу шампионите на Европа, което прави задачата по-трудна, но не и невъзможна, каза мениджърът на Ливърпул.

Ливърпул преживява тежък сезон на вътрешната сцена, но настоящите шампиони от Висшата лига вярват, че могат да преодолеят изоставането от 0:2 в първия мач от четвъртфинала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен на Анфийлд, заяви мениджърът на мърсисайдци Арне Слот.

Ливърпул вече отпадна от Купата на лигата и Купата на Футболната асоциация и е пети в английската Висша лига, оставяйки Шампионската лига като последния им реалистичен шанс за трофей тази кампания.

Първо, напомням на играчите какъв беше резултатът в първия мач. Както всички знаем крайният резултат беше 0:2“, каза Слот пред репортери. „Второ, толкова много пъти в големи мачове този сезон показахме, че сме способни да се представим страхотно. Показахме и съвсем различно лице - напълно съм наясно с това - но много от нашите игри бяха много добри, особено в големи мачове...

Така че, да, има вяра, че можем да направим нещо специално утре, но трябва да бъдем много, много, много специални, за да постигнем това. Играем срещу шампионите на Европа, което прави задачата по-трудна - но не и невъзможна.“

Ливърпул възприе предпазлив подход на „Парк де Пренс“, като разположи трима централни защитници в защита от петима души.

На хората вероятно им е много трудно да чуят това, което ще кажа, но подходът утре няма да е толкова различен от този, който беше в Париж“, каза нидерландецът. „За хората, които ме познават, никога не им казвам да играят в нисък блок в продължение на 90 минути...

Отново, подходът утре ще бъде да се поемат рискове. За да им се отнеме топката, трябва да ги притиснеш - и видяхме колко е трудно това.“

„Също толкова важно, колкото и нашето представяне, е влиянието на публиката на „Анфийлд“, каза той. „Трябва да бъдем много по-добри от миналата седмица. Техните играчи са имали опит с „Анфийлд“ и мислят, че знаят какво предстои...

Мисля, че нашите фенове са готови да го направят още по-шумно и това също е необходимо. Вярвам, че ще бъдат още по-шумни от миналия сезон.“

