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Лилиан Попеску: България остава опасен отбор въпреки трудния период

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Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
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Селекционерът на Молдова отличи дисциплината и бързите преходи в играта на "лъвовете“ преди контролата в Кишинев

Лилиан Попеску: България остава опасен отбор въпреки трудния период
Снимка: БТА
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Селекционерът на Молдова Лилиан Попеску призна, че липсата на добри резултати оказва сериозно влияние върху отбора преди контролната среща срещу България. Двата тима се изправят един срещу друг утре от 20:00 часа на стадион "Зимбру“ в Кишинев, а домакините ще използват проверката като част от подготовката си за предстоящите мачове в Лигата на нациите.

Попеску, който пое националния отбор през септември 2025 година, се сблъска с нови кадрови проблеми преди лагера. Заради контузии и здравословни неразположения от състава отпаднаха няколко основни футболисти, сред които Юрие Йову, Никина Моцпан, капитанът Вадим Ръца и Ники Клешченко. Отсъства и нападателят Виталие Дамаскан, което наложи повиквателни за двама млади играчи от младежкия национален отбор.

"Липсата на положителни резултати направо смазва момчетата. Важно е да покажем, че растем от мач на мач като отбор. Фрагментарно ни се получават нещата, но искам това да се случва през целия двубой“, коментира наставникът.

Попеску отдели внимание и на предстоящия съперник, като подчерта, че България остава отбор с традиции въпреки трудния период, през който преминава.

"Това е организиран и дисциплиниран отбор с отлично физически подготвени футболисти. Опасни са при преходите от защита в атака, а голяма част от играчите им се състезават в чужбина“, заяви специалистът.

Наставникът на молдовците допълни, че срещите с България и Армения ще дадат възможност на всички повикани футболисти да покажат качествата си, тъй като основната цел остава изграждането на конкурентоспособен състав за есенните двубои в Лигата на нациите.

Приятелската среща Молдова - България ще бъде излъчена на живо по БНТ 3 и на нашия сайт. Студийната програма, посветена на срещата, започва в 19:30 часа с последни новини и анализи преди първия съдийски сигнал.

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