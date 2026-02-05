Арне Слот: Очаквам да видя докъде е стигнал прогресът ни срещу Манчестър Сити

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че с нетърпение очаква домакинството на Манчестър Сити в неделя, което според него ще бъде ясен тест за развитието на отбора през сезона. Двубоят на "Анфийлд“ идва няколко месеца след тежкото поражение с 0:3 на "Етихад“, а нидерландският специалист се надява този път картината да бъде различна.

Шампионите на Англия ще търсят и реванш пред собствена публика, а допълнителен оптимизъм в лагера на "червените“ внесе убедителната победа с 4:1 над Нюкасъл през изминалия уикенд.

"В първия мач в Манчестър те ни надиграха в големи периоди от първото полувреме. Сега е добър момент да видим докъде сме напреднали. Знаем колко важно е да постигнем добър резултат“, коментира Слот.

Той припомни и някои ключови моменти от срещата през ноември, които според него са повлияли на развоя ѝ.



„Тогава ни отмениха гол, а ВАР отсъди дузпа за Манчестър Сити. Получихме и гол от статично положение. Сега искаме да докажем, че нещата могат да изглеждат по различен начин“, добави мениджърът.

Преди мачовете от 25-ия кръг на Висшата лига Ливърпул заема шесто място в класирането с 39 точки, като Слот призна, че постоянството остава основното предизвикателство пред тима.

„Навлизаме в решителната част от сезона и всеки резултат е от значение. С изключение на първото полувреме срещу Манчестър Сити и мача с Кристъл Палас, можем да се надиграваме с всеки. Срещу големите отбори показахме, че сме равностойни“, каза още той.

За предстоящия двубой аут остава крайният защитник Жереми Фримпонг, докато Джо Гомес има шанс да се завърне в групата след възстановяване.