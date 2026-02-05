БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арне Слот: Очаквам да видя докъде е стигнал прогресът ни срещу Манчестър Сити

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Мениджърът на Ливърпул иска "червените“ да покажат различно лице след тежката загуба на „Етихад“ през ноември

Арне Слот: Очаквам да видя докъде е стигнал прогресът ни срещу Манчестър Сити
Слушай новината

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че с нетърпение очаква домакинството на Манчестър Сити в неделя, което според него ще бъде ясен тест за развитието на отбора през сезона. Двубоят на "Анфийлд“ идва няколко месеца след тежкото поражение с 0:3 на "Етихад“, а нидерландският специалист се надява този път картината да бъде различна.

Шампионите на Англия ще търсят и реванш пред собствена публика, а допълнителен оптимизъм в лагера на "червените“ внесе убедителната победа с 4:1 над Нюкасъл през изминалия уикенд.

"В първия мач в Манчестър те ни надиграха в големи периоди от първото полувреме. Сега е добър момент да видим докъде сме напреднали. Знаем колко важно е да постигнем добър резултат“, коментира Слот.

Той припомни и някои ключови моменти от срещата през ноември, които според него са повлияли на развоя ѝ.

„Тогава ни отмениха гол, а ВАР отсъди дузпа за Манчестър Сити. Получихме и гол от статично положение. Сега искаме да докажем, че нещата могат да изглеждат по различен начин“, добави мениджърът.

Преди мачовете от 25-ия кръг на Висшата лига Ливърпул заема шесто място в класирането с 39 точки, като Слот призна, че постоянството остава основното предизвикателство пред тима.

„Навлизаме в решителната част от сезона и всеки резултат е от значение. С изключение на първото полувреме срещу Манчестър Сити и мача с Кристъл Палас, можем да се надиграваме с всеки. Срещу големите отбори показахме, че сме равностойни“, каза още той.

За предстоящия двубой аут остава крайният защитник Жереми Фримпонг, докато Джо Гомес има шанс да се завърне в групата след възстановяване.

#Арне Слот # Манчестър Сити #ливърпул

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
2
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
3
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
5
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
6
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
3
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
5
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
6
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...

Още от: Европейски футбол

Ботев Пловдив привлече под наем защитник от турския Гьозтепе
Ботев Пловдив привлече под наем защитник от турския Гьозтепе
Филип Кръстев бе представен като ново попълнение на Гьозтепе Филип Кръстев бе представен като ново попълнение на Гьозтепе
Чете се за: 01:57 мин.
Ница, Олимпик Лион и Ланс с място на четвъртфиналите за Купата на Франция Ница, Олимпик Лион и Ланс с място на четвъртфиналите за Купата на Франция
Чете се за: 01:27 мин.
Реал Сосиедад и Атлетик Билбао продължават към полуфиналите за Купата на Краля Реал Сосиедад и Атлетик Билбао продължават към полуфиналите за Купата на Краля
Чете се за: 01:50 мин.
Класика прати Щутгарт на полуфиналите за Купата на Германия Класика прати Щутгарт на полуфиналите за Купата на Германия
Чете се за: 01:00 мин.
Интер продължава към четвъртфиналите за Купата на Италия след успех над Торино Интер продължава към четвъртфиналите за Купата на Италия след успех над Торино
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0 КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Обвиняемата за насилие над животни в с.Царевец жена остава в ареста
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Зад завесата на Олимпийските игри - пица, паста и необичаен жертвеник
Чете се за: 02:47 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ