Арсенал и Челси ще премерят сили в дербито на Лондон

Арсенал и Челси се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на Висшата лига. Лондонското дерби на стадион „Емирейтс“ започва в 18:30 часа българско време, а и двата тима влизат в него в отлична форма.

„Артилеристите“ започнаха сезона с две победи – 3:0 над Ковънтри и 1:0 като гост на Астън Вила. Тимът на Арсенал впечатлява и със стабилността си в защита, като преди началото на първенството разгроми Манчестър Сити с 3:0 за Къмюнити Шийлд.

Челси също стартира ударно, макар и с доста повече драма. „Сините“ спечелиха с 3:2 срещу Фулъм и с 4:3 над Брайтън, показвайки сериозна ефективност в атака.

Предимството в последните директни сблъсъци обаче е на страната на Арсенал. „Артилеристите“ спечелиха последните три официални мача срещу градския си съперник и ще опитат да продължат успешната си серия.

Победата в дербито може да се окаже важна заявка и за двата отбора в битката за челните позиции още в началото на сезона.