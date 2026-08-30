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Челси отново доказа офанзивната си мощ и победи Брайтън в мач със седем гола

Милен Костов от Милен Костов
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Спорт
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Седем попадения на стадион "Стамфорд Бридж" и три точки за лондончани

Челси
Снимка: БТА
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Челси победи Брайтън с 4:3 в мач от втория кръг на Висшата лига.

Срещата започна с минута аплодисменти в памет на бившия футболист на столичани Боби Тамблинг и бившият собственик на клуба Кен Бейтс. Титуляр за домакините бе Емилиано Мартинес, който по-рано днес бе представен като ново попълнение.

Лондончани откриха резултата на стадион "Стамфорд Бридж" в 4-ата минута. При ъглов удар вратарят Барт Вербруген и защитникът Матс Вифер си попречиха при спорна топка. Стражът изпусна кълбото, което отиде на пътя на Ромео Лавия. Полузащитникът бе точен от непосредствена близост.

Възпитаниците на Шаби Алонсо удвоиха преднината си десет минути по-късно. Педро Нето засече подаване по земя в наказателното поле на Морган Роджърс.

Жоао Педро също записа името си сред голмайсторите в 32-ата минута. Бразилецът овладя подаване в пеналтерията на Йорел Хато и се разписа с шут по земя в далечния ъгъл.

До края на полувремето "чайките" намалиха изоставането си. Малик Ялкуйе завърши контраатака с изстрел от воле от вътрешността на наказателното поле.

След почивката гостите стигнаха до нов гол. В опит да блокира центриране на Паскал Грос, Жоао Педро изпрати топката в собствената си врата.

Футболистите в синьо възобновиха аванса си от два гола в 74-ата минута. Пробив на Коул Палмър завърши с удар извън наказателното поле в близкия ъгъл.

Отвъд добавеното време от 5 минути Паскал Грос оформи крайния резултат с удар с глава.

Челси заема 3-ото място в класирането с пълен актив от 6 пункта. Брайтън се намира на 8-ата позиция в подреждането с 3 точки.

В останалите мачове от деня, Съндърланд спечели домакинството си на Фулъм с минималното 1:0 с гол на Уилсон Исидор, а срещата между Лийдс и Брентфорд завърши при равенство 1:1.

#Брайтън #Челси

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