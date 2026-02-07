Арсенал не срещна затруднения в домакинството си на Съндърланд

Арсенал победи Съндърланд с 3: в мач от 25-ия кръг на Висшата лига. Появилият се от резервната скамейка Виктор Гьокереш изпъкна с два гола.

В хода на първото полувреме на стадион "Емиратс" в Лондон двата отбора си размениха по два точни удара. "Артилеристите" бяха тези, които откриха резултата в 42-ата минута. Мартин Зубаменди откри резултата с плътен шут от движение извън наказателното поле.

След почивката възпитаниците на Микел Артета удвоиха преднината си. Резервата Виктор Гьокереш се разписа с удар от вътрешността на пеналтерията.

В добавеното време на срещата Виктор Гьокереш оформи крайния резултата. Нападателят бе точен на празна врата, след подаване на друга резерва - Габриел Мартинели.

Арсенал оглавява класирането с актив от 56 пункта. Съндърланд се смъкна до 9-ата позиция в подреждането с 36 пункта.

В ранния мач от деня Манчестър Юнайтед победи Тотнъм с 2:0.