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Арсенал трансферира Габриел Мартинели в Ал-Хилал

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Спорт
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Сделката стана най-скъпата в историята на англичаните.

арсенал трансферира габриел мартинели хилал
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От Ал-Хилал официално обявиха привличането на крилото на Арсенал Габриел Мартинели. Сделката е на обща стойност 70 милиона евро и така се превръща в най-скъпата продажба в историята на английския шампион. Досега класацията оглавяваше Алекс Окслейд-Чембърлейн в Ливърпул през 2017 година за около 40 милиона евро.

Бразилският национал подписа договор в Ал-Хилал е за четири сезона, а той ще носи фланелката с номер 7. Той прекара седем години в Арсенал, който го купи от родния му клуб Итуано за около 7 милиона евро. Оттогава насам 25-годишният играч записа 278 мача с 62 гола и 36 асистенции за “артилеристите”. Мартинели спечели една титла във Висшата лига, една ФА Къп и един Къмюнити Шийлд. За националния отбор на Бразилия има 27 двубоя с 5 попадения.

През това лято Ал-Хилал взе още двама атакуващи футболисти от английски клубове - крилото Крисенсио Съмървил от Уест Хям и нападателя Оли Уоткинс от Астън Вила.

#ФК Ал-Хилал #ФК Арсенал #Габриел Мартинели

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