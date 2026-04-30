Артюр Фис се класира за полуфиналите в Мадрид

Френският тенисист ще премери сили със световния №1 Яник Синер.

Френският тенисист Артюр Фис продължава впечатляващата си серия и се класира за полуфиналите на турнира от сериите „Мастърс“ 1000 в Мадрид.

21-годишният състезател записа девета поредна победа, след като в четвъртфиналите се наложи с 6:3, 6:4 над Иржи Лехечка.

Фис контролираше развитието на срещата от основната линия и в рамките на 74 минути не позволи на съперника си да стигне до нито една възможност за пробив. В същото време французинът реализира два брейка — във втория гейм на първия сет и в седмия гейм на втория, които се оказаха решаващи за крайния изход.

„Изключително щастлив съм, че отново съм на полуфиналите тук, след като в предишните две години не успявах да спечеля дори сет. Харесвам по-тежките условия и по-бавните кортове. Знам в каква физическа форма се намирам и мога да поддържам високо ниво дори в дълги мачове“, заяви Фис след двубоя.

В спор за място на финала той ще се изправи срещу лидера в световната ранглиста Яник Синер.

Двамата имат един официален мач помежду си — през 2023 година италианецът печели в два сета на турнира в Монпелие. Фис също има записан успех срещу този съперник, но той идва след отказване на Синер преди началото на срещата.

