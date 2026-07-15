БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европрокуратурата наказа с „порицание“...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев...
Чете се за: 01:37 мин.
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Аржентина – Англия: футбол, история и вражда без край

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази

Този сблъсък е много повече от футболен мач.

Аржентина - Египет
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сблъсъкът между Аржентина и Англия повече от футболен мач. В пределите му съществува напрегнат геополитически контекст, като историческият спор за Фолкландски острови от столетия. Той ескалира във войната през 82-ра, когато аржентинската хунта нахлува на тяхна територия.

Великобритания връща контрола за 74 дни, но там загиват стотици военни от двете страни и трима цивилни. В съзнанието на аржентинците, загубата на множество животи е повод за реваншизъм по всяко време, когато се изправят срещу Англия.

Само четири години след войната, Аржентина печели най-скандалния мач в историята на футбола. На „Ацтека“ в Мексико Сити, Диего Марадона вкарва два легендарни гола. Единият – Божията ръка, а другият – произведение на изкуството и наречен Гола на века. Марадона влиза в ролята на ангел и дявол едновременно, и то точно срещу Англия. Попадението за британците вкарва Гари Линекер, но все пак Аржентина печели и след това стига и до световната титла.

След тази среща се играят още две такива на световни първенства. През 1998 Аржентина елиминира съперника с дузпи, а през 2002 в груповата фаза Англия печели с гол на Дейвид Бекъм.

За днешния мач в Атланта, „гаучосите“ ще могат да разчитат най-добрите си играчи, като всички поледи отново са насочени към Лионел Меси. Той вече вкара 8 попадения в турнира, а е и голмайстор №1 на Мондиали с 21.

Англия има някои кадрови главоболия, като защитника Джарел Куанса все още е наказан, а състоянието на упорния полузащитник Деклан Райс неясно, но би трябвало да е титуляр.
Полицията в Атланта също ще има много работа днес, тъй като се смята, че феновете на двата отбора могат да влязат и в сблъсък във всяка точка на града.

Подробности вижте във видеото!

Свързани статии:

Джейми Карагър: Англия трябва да използва слабостите на Меси в защита
Джейми Карагър: Англия трябва да използва слабостите на Меси в защита
Бившият национал смята, че тимът на Томас Тухел има с какво да...
Чете се за: 02:57 мин.
Засилени мерки за сигурност в Атланта преди полуфинала Англия – Аржентина
Засилени мерки за сигурност в Атланта преди полуфинала Англия – Аржентина
Срещата е класифицирана като събитие с най-висока степен на риск.
Чете се за: 01:57 мин.
#Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
4
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК – Бургас
5
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край Търговище
6
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Мондиал 2026

Хаити се раздели със своя селекционер
Хаити се раздели със своя селекционер
Крал Фелипе VI поздрави испанския национален отбор по футбол за достигането до финала на световното първенство Крал Фелипе VI поздрави испанския национален отбор по футбол за достигането до финала на световното първенство
Чете се за: 01:47 мин.
Гледайте Англия – Аржентина от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте Англия – Аржентина от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
5102
Чете се за: 00:45 мин.
Почивката между двете полувремена на финала на Мондиал 2026 в неделя ще бъде по-дълга от обичайното Почивката между двете полувремена на финала на Мондиал 2026 в неделя ще бъде по-дълга от обичайното
Чете се за: 01:37 мин.
Станции на лондонското метро са временно преименувани и носят имената на Хари Кейн и Джуд Белингам Станции на лондонското метро са временно преименувани и носят имената на Хари Кейн и Джуд Белингам
Чете се за: 01:22 мин.
Феновете в Испания излязоха по улиците, за да празнуват победата на националния отбор над Франция Феновете в Испания излязоха по улиците, за да празнуват победата на националния отбор над Франция
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене
Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на...
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Пет месеца след трагедията вдигат полицейската охрана на хижа "Петрохан" Пет месеца след трагедията вдигат полицейската охрана на хижа "Петрохан"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаха отново директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев Задържаха отново директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Правителството предприема действия срещу убийците на пътя
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Столичната община си връща къпалня „Мария Луиза“,...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Сигнал за взривно устройство е получен в Министерския съвет
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Трима задържани в Якоруда след проверка на европрокуратурата за...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ