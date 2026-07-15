Почивката между двете полувремена на финала на Мондиал 2026 в неделя ще бъде по-дълга от обичайното

Почивката между двете полувремена на финала на световното първенство по футбол в неделя ще продължи повече от обичайните 15 минути заради първото по рода си шоу на полувремето, съобщава ДПА.

Все още не е ясно колко дълго ще продължи музикалното представление, но според информация от световните медии това може да бъде между 20 и 30 минути.

Мадона, Шакира, Джъстин Бийбър, Колдплей и корейската поп група BTS са сред изпълнителите, чието участие беше обявено преди няколко седмици, но ФИФА не даде детайли относно продължителността на шоуто.

Правилата на Международния съвет на футболните асоциации гласят, че играчите трябва да получат не по-малко от 15 минути почивка на полувремето на даден мач. Времетраенето на почивката може да бъде променено единствено с разрешение на съдията.

Преди началото на финала е планирана церемония по закриването на турнира с участието на певците Роби Уилямс, Никол Шерцингер и Лаура Паузини, както и YouTube звездата IShowSpeed. Актьорът Том Круз също ще има роля в церемонията.

От ФИФА заявиха, че шоуто на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси ще представлява поглед назад към Мондиала в САЩ, Мексико и Канада, който започна на 11 юни и ще приключи с финала на 19 юли.