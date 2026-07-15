БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европрокуратурата наказа с „порицание“...
Чете се за: 02:02 мин.
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев...
Чете се за: 01:37 мин.
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хаити се раздели със своя селекционер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

За последно Себастиен Миньое води представителния тим на световното първенство.

Хаити се раздели със своя селекционер
Слушай новината

Националният отбор на Хаити по футбол, който участва на световните финали, се е разделил със селекционера си Себастиен Минье, предаде ДПА.

Тимът от карибския остров се класира за първи път на Мондиал след 1974, като завърши на последно място в групата си с отборите на Бразилия, Мароко и Шотландия. Въпреки това отборът поведе два пъти в мача си срещу полуфиналиста от Катар през 2022 година Мароко, но в крайна сметка отстъпи с 2:4.

Французинът Минье класира Хаити за световните финали, като преди това е водил националните отбори на Конго, Кения и Екваториална Гвинея. От федерацията определиха раздялата с Миньо като "по взаимно съгласие".

#Себастиен Миньое #Национален отбор на Хаити по футбол #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
4
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край Търговище
5
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край...
НПМГ с уточнение за минималните балове и мястото си в класирането след 7-и клас
6
НПМГ с уточнение за минималните балове и мястото си в класирането...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Футбол

Лацио представи нидерландец
Лацио представи нидерландец
Четири клуба отказаха да спазват новото правило на БФС за българските футболисти Четири клуба отказаха да спазват новото правило на БФС за българските футболисти
Чете се за: 01:55 мин.
УЕФА наказа Левски без гостуващи фенове за следващото европейско гостуване УЕФА наказа Левски без гостуващи фенове за следващото европейско гостуване
Чете се за: 01:42 мин.
Пламен Гълъбов се раздели с казахстанския Кизилжар Пламен Гълъбов се раздели с казахстанския Кизилжар
Чете се за: 01:07 мин.
Александър Александров: Целта ни е да надградим второто място, а селекцията беше направена с мисъл за по-голяма конкуренция Александър Александров: Целта ни е да надградим второто място, а селекцията беше направена с мисъл за по-голяма конкуренция
Чете се за: 02:55 мин.
Паоло Малдини иска да върне Джанлуиджи Буфон в националния отбор на Италия Паоло Малдини иска да върне Джанлуиджи Буфон в националния отбор на Италия
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева
Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Столичната община си връща къпалня „Мария Луиза“, предлага зелен амфитеатър вместо стадион „Юнак“ в Борисовата градина Столичната община си връща къпалня „Мария Луиза“, предлага зелен амфитеатър вместо стадион „Юнак“ в Борисовата градина
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Две акции на ГДБОП: Каква е връзката между Вик - Бургас и областния председател на ДПС в града? Две акции на ГДБОП: Каква е връзката между Вик - Бургас и областния председател на ДПС в града?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Сигнал за взривно устройство е получен в Министерския съвет
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Трима задържани в Якоруда след проверка на европрокуратурата за...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Институциите търсят решение след протестите за нормално придвижване...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Пускат Стоян Мавродиев под гаранция от 50 000 евро
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ