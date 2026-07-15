Хаити се раздели със своя селекционер

Националният отбор на Хаити по футбол, който участва на световните финали, се е разделил със селекционера си Себастиен Минье, предаде ДПА.

Тимът от карибския остров се класира за първи път на Мондиал след 1974, като завърши на последно място в групата си с отборите на Бразилия, Мароко и Шотландия. Въпреки това отборът поведе два пъти в мача си срещу полуфиналиста от Катар през 2022 година Мароко, но в крайна сметка отстъпи с 2:4.

Французинът Минье класира Хаити за световните финали, като преди това е водил националните отбори на Конго, Кения и Екваториална Гвинея. От федерацията определиха раздялата с Миньо като "по взаимно съгласие".