Крал Фелипе VI поздрави испанския национален отбор по футбол за достигането до финала на световното първенство

Испанският крал Фелипе VI поздрави националния отбор по футбол на страната за достигането до финала на световното първенство и се обадил на старши треньора Луис де ла Фуенте малко след победата с 2:0 над Франция на полуфиналите.

„Испания е на финал! Вие за пореден път доказахте защо сте един от най-великите отбори в света. Сега, с цяла страна до вас, дойде моментът да се борим за титлата“, публикуваха от кралския дворец в социалната платформа X във вторник вечер и добавиха:

„Благодаря ви, че ни накарахте да се насладим на това пътешествие. Давайте.“

Видео показа как крал Фелипе, кралица Летисия и дъщерите им гледат мача по телевизията и празнуват победата, всички облечени в екипи на националния отбор.

Де ла Фуенте заяви след срещата в Арлингтън (Тексас), че Фелипе се е обадил, за да честити на националите и да им пожелае всичко най-добро за финала в неделя срещу Аржентина или Англия.

„Горди сме, че нашият крал се обади и че успяхме да доставим такава радост на хората“, каза още Лиус де ла Фуенте.

Междувременно френският отбор беше утешен от президента на страната Еманюел Макрон след поражението в Деня на Бастилията.