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Феновете в Испания излязоха по улиците, за да празнуват победата на националния отбор над Франция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Испания победи Франция с 2:0 и се класира за финала на Мондиала в неделя

Феновете в Испания излязоха по улиците, за да празнуват победата на националния отбор над Франция
Снимка: БТА
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Феновете в Испания излязоха по улиците, за да празнуват победата на националния отбор над Франция на полуфиналите на Световното първенство по футбол.

Въпреки предстоящия работен ден и късния час, централните квартали на Мадрид са изпълнени с ликуващи хора, развяващи испански знамена, а колите, движещи се по улиците на столицата, надуват клаксони.

Испания победи Франция с 2:0 и се класира за финала на Мондиала в неделя.

Хиляди фенове гледаха мача във фен зони пред гигантски екрани. Баровете, излъчващи двубоя, също бяха препълнени.

„Бях сигурна, че ще спечелим. Толкова съм щастлива, дори се разплаках, когато стана ясно, че сме на финала, който съм сигурна, че ще спечелим“, каза Марта пред кореспондента на ТАСС в испанската столица.

Нейният ентусиазъм беше споделен от млад мъж на име Алехандро:

„Нашите момчета са най-добрите! Ще видим срещу кого ще играем на финала. Ще стискам палци за отбора.“

Много местни политици, включително премиерът Педро Санчес, поздравиха Испания за победата.

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