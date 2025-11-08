Асен Асенов: България има достатъчно гориво, трудно е да се определи каква е точната цифра

Асен Асенов, председател на Държавният резерв, коментира какви са наличните количества запаси от горива у нас.

"Проверката завърши без да се констатират каквито и да е било отклонения от търсените количества. Ние такива проверки правим регулярно. Проверени бяха физически абсолютно всички количества, съвместно с колегите от агенция "Митници". На територията на страната са всички количества, които са закупени с пари от бюджета. Това са запасите за 30 дни. Отделно за останалите 60 дни над 50% от количествата също са на територията на страната. Запасите, които са извън страната, също са налични", каза Асен Асенов.

Асенов обясни, че е трудно да се прецени каква е точната цифра количество гориво.

"Трудно е да се даде някаква точна цифра, защото трябва да се има предвид, че това са бензин, дизелово гориво, котелно гориво. Достатъчно са да се покрие потреблението за 60 дни и да се изчакат да дойдат и количествата, които са за 90 дни".

Асен Асенов заяви, че ще получим със сигурност количествата гориво, които се намират на територията на държави като Унгария и Словения.

"Има количества в Нидерландия, в Италия, в Унгария, Словения. Абсолютно сигурни сме, че ще получим тези количества, тъй като това са международни договори. За между 7 и 30 дни могат да пристигнат тези количества".

Горивата, които се поддържат у нас, са в срок на годност.

"В момента тече подмяна на част от количествата. В рамките на 1 месец излиза това, на което предстои да изтече срокът, влиза друго. Така че няма никакъв проблем".

Асен Асенов обясни, че резервът на "Лукойл" ще бъде достъпен за държавата, дори да спрат да работят.

"Петролните бази на агенцията са свързани част от тях с продуктопровода. Количествата ще бъдат достъпни".

Председателят на Държавния резерв коментира, че износът на авиационно гориво е бил преустановен като превантивна мярка.

