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Асен Дончев, Хорхе Падиля и Селсо Сидни пропускат гостуването на Черно море на Ботев Враца

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Спорт
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Двубоят на „моряците“ с Ботев Враца е днес, 19 юли от 19:30 часа.

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Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 22 футболисти за гостуването на Ботев Враца от 1-вия кръг на Първа лига. От нея заради контузия отпаднаха Хорхе Падиля и Селсо Сидней.

Последният получи травма на последната тренировка на „моряците“ преди отпътуването на тима за Враца. Аут за срещата е и Асен Дончев, а последното ново попълнение на варненци – Идрис Бунаас, все още няма права за участие в първенството.

Двубоят на „моряците“ с Ботев Враца е в неделя, 19 юли от 19:30 часа.

В групата на Черно море за мача са Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Емануил Няголов, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Мартин Банев, Александър Тодоров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Кристиан Михайлов, Петър Андреев, Николай Златев, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Георги Лазаров и Александър Колев.

#ПФК Черно море

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