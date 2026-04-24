Асен Василев: Заплахите срещу Кандев са абсолютно скандални

Заплахите срещу главен комисар Кандев са абсолютно скандални, написа председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев във Фейсбук.

Явно в България, когато някой започне да си върши работата, веднага се опитват да му спретнат дело с фалшиви свидетели, заявява Василев.



Асен Василев настоява за незабавната смяна на Висшия съдебен съвет и изчистването на съдебната система от всички джуджета. Това, по думите му, е единственият път да имаме богата, справедлива и европейска България.