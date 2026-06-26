Асоциацията на българските спортни федерации излезе с призив за спасяване и подкрепа на българския спорт

Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) излезе с призив за спасяване и подкрепа на българския спорт заради недостатъчното финансиране на федерациите в бюджета на спорт за 2026 година.

Организацията проведе спешно заседание, след което обяви, че настоява за спешни срещи с министър-председателя на Република България Румен Радев, с министъра на финансите Гълъб Донев, с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и други.

„От началото на своето съществуване АБСФ успя да се пребори за уверение от три предишните правителства и законодателни органи, че всяка година бюджетът за спорта ще се увеличава с 30% до достигане до минималните нива на финансиране на спорта за ЕС, като в първата година дори това увеличение бе факт“, се казва в изявление на АБСФ.

„В последващите месеци АБСФ прояви разбиране към политическата обстановка и приемането на удължен бюджет и търпеливо изчакваше дадените обещания. Очакването на АБСФ бе, че при наличието на такъв осезателен брой депутати в настоящия парламент, които са от спортното семейство, се очаква адекватно и загрижено отношение към съдбата на българския спорт“, добавят от организацията.

„Сигналите и информацията, които АБСФ получава към днешна дата, са че в бюджета за спорта за 2026 г., който е внесен за обсъждане в Народното събрание е без никакво увеличение, независимо от инфлационните процеси, което изправя федерациите пред невъзможността да изпълнят заложените цели в програмите, одобрени от ММС В ПРЕД-ОЛИМПИЙСКА ГОДИНА и в навечерието на младежки Олимпийски игри. До този момент новият министър на младежта и спорта Енчо Керязов не е потърсил контакт и среща с АБСФ като единствена браншова организация, която е наясно с проблемите в сектора, и защитава интересите на младежта и спорта“, апелират от асоциацията и настояват за незабавни мерки.