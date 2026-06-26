Кими Антонели даде най-добро време в първата тренировка преди Гран при на Австрия

Лидерът във временното класиране във Формула 1 Кими Антонели даде най-добро време в първата свободна тренировка преди състезанието за Голямата награда на Австрия в неделя.

Италианският пилот на Мерцедес завъртя една обиколка на "Ред Бул Ринг" за 1 минута и 7.796 секунди.

Втори на 0.040 секунди остана съотборникът му в Мерцедес Джордж Ръсел. Трето време на 0.117 секунди запсиса австралиецът Оскар Пиастри с МакЛарън. Време, което бе много близко до това на първите трима, постигна и нидерланецът Макс Ферстапен. На домашната писта за Ред Бул четирикратният световен шампион изостана само с 0.281 секунди от най-бързия Антонели.

Петото, шестото и седмото място бяха за британските пилоти Люис Хамилтън (Ферари), Арвид Линдблад (Рейсинг Булс) и Ландо Норис (МакЛарън), но и тримата бяха на над шест десети от секундата от Антонели, като време на световния шампион Норис бе дори с повече от секунда след това на италианеца.

Участие в тренировката взеха цели петима новобранци, тъй като трасето в Астрия не е толкова изискващо и отборите предпочитат да дават възможност на пилоти с по-малък опит.

От 18:00 часа днес е втората свободна тренировка на пистата край Шпилберг.