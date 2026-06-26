БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
Иван Демерджиев за Баба Алино: 25 са задържани и се...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Цолов с трето време в квалификацията за Гран при на Австрия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Българският пилот във Формула 2 си осигури място в челото на стартовата решетка след силно представяне и ще потегли от трета позиция в основното състезание в неделя

никола цолов трето време квалификацията гран австрия
Слушай новината

Никола Цолов продължи силното си представяне във Формула 2, след като завърши на трета позиция в квалификацията за Гран при на Австрия на пистата "Ред Бул Ринг“.

Българският пилот беше сред най-бързите през цялата сесия, но в крайна сметка остана зад съотборника си в Кампос Ноел Леон, който спечели полпозишъна, и Алекс Дън.

Третото място в квалификацията означава, че Цолов ще потегли от осма позиция в спринтовото състезание в събота заради обърнатата стартова решетка, а в неделната основна надпревара ще стартира от третия ред на грида.

Квалификацията се проведе при изключително високи температури – около 32 градуса на въздуха и близо 50 градуса на асфалта, което постави на сериозно изпитание гумите на пилотите.

В началото на сесията Ноел Леон поведе в класирането, следван от Цолов. Българинът демонстрира добро темпо, но при един от опитите си допусна леко поднасяне в последния сектор, което му коства ценни десети от секундата.

След серия от бързи обиколки Рафаел Камара временно оглави класирането, преди Леон отново да си върне първата позиция след поставянето на нов комплект меки гуми.

В заключителните минути мексиканецът затвърди отличната си форма и записа най-доброто време, докато Алекс Дън се нареди втори. Цолов завърши трети, изпреварвайки претендентите за челните места Габриеле Мини и Рафаел Камара.

Силното представяне на българина му дава отлични предпоставки за борба за подиум и ценни точки в двата старта на австрийската писта през уикенда.

#Формула 2 #Никола Цолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
3
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол над автомобила си
4
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол...
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували още двама души
5
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували...
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
6
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
3
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
4
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Формула 2

Никола Цолов даде второ време в тренировката преди Гран при на Австрия
Никола Цолов даде второ време в тренировката преди Гран при на Австрия
Испанска медия: Никола Цолов има гарантирано място във Формула 1 през 2027 година Испанска медия: Никола Цолов има гарантирано място във Формула 1 през 2027 година
11579
Чете се за: 02:22 мин.
Никола Цолов стигна до подиума в Барселона, но бе наказан и се смъкна до четвъртото място Никола Цолов стигна до подиума в Барселона, но бе наказан и се смъкна до четвъртото място
Чете се за: 02:22 мин.
Никола Цолов се качи на подиума в спринта на Каталуня Никола Цолов се качи на подиума в спринта на Каталуня
Чете се за: 01:32 мин.
Никола Цолов ще стартира шести в Барселона Никола Цолов ще стартира шести в Барселона
Чете се за: 01:42 мин.
Никола Цолов даде девето време в свободната тренировка преди Гран при на Каталуня Никола Цолов даде девето време в свободната тренировка преди Гран при на Каталуня
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Затвориха за часове Кресненското дефиле за движение след инцидент с валяк Затвориха за часове Кресненското дефиле за движение след инцидент с валяк
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запали се локомотив на пътнически влак край гара Церковски Запали се локомотив на пътнически влак край гара Церковски
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Продължава търсенето на оцелели след земетресенията във Венецуела Продължава търсенето на оцелели след земетресенията във Венецуела
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Обвиняемият за убийствата в Угърчин остава в ареста, реши Окръжният...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
В навечерието на срещата на върха на НАТО: Кой ще даде целувка на...
Чете се за: 09:12 мин.
По света
Засилени проверки на водните атракциони по българското Черноморие
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ