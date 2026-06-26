Никола Цолов с трето време в квалификацията за Гран при на Австрия

Никола Цолов продължи силното си представяне във Формула 2, след като завърши на трета позиция в квалификацията за Гран при на Австрия на пистата "Ред Бул Ринг“.

Българският пилот беше сред най-бързите през цялата сесия, но в крайна сметка остана зад съотборника си в Кампос Ноел Леон, който спечели полпозишъна, и Алекс Дън.

Третото място в квалификацията означава, че Цолов ще потегли от осма позиция в спринтовото състезание в събота заради обърнатата стартова решетка, а в неделната основна надпревара ще стартира от третия ред на грида.

Квалификацията се проведе при изключително високи температури – около 32 градуса на въздуха и близо 50 градуса на асфалта, което постави на сериозно изпитание гумите на пилотите.

В началото на сесията Ноел Леон поведе в класирането, следван от Цолов. Българинът демонстрира добро темпо, но при един от опитите си допусна леко поднасяне в последния сектор, което му коства ценни десети от секундата.

След серия от бързи обиколки Рафаел Камара временно оглави класирането, преди Леон отново да си върне първата позиция след поставянето на нов комплект меки гуми.

В заключителните минути мексиканецът затвърди отличната си форма и записа най-доброто време, докато Алекс Дън се нареди втори. Цолов завърши трети, изпреварвайки претендентите за челните места Габриеле Мини и Рафаел Камара.

Силното представяне на българина му дава отлични предпоставки за борба за подиум и ценни точки в двата старта на австрийската писта през уикенда.