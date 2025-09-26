Астън Вила се справи с Болоня на старта на Лига Европа

Астън Вила (Англия) не впечатли, но започна участието в Лига Европа с победа. Един от фаворитите за спечелването на втората по сила европейска клубна надпревара се справи с Болоня (Италия) с 1:0 на "Вила Парк". Единственото попадение бе отбелязано от Джон МакГин в 13-ата минута, а Оли Уоткинс пропусна да покачи резултата от бялата точка в средата на второто полувреме.

Това бе втора победа за момчетата на Унай Емери срещу този съперник в рамките на година, след като двата отбора играха в груповата фаза на Шампионската лига през миналия сезон - 2:0, отново у дома.

"Виланите" започнаха двубоя с невиждана досега този сезон енергия и логично поведоха в резултата в 13-ата минута. Италианската защита не успя да изнесе топката от собствената си половина след заучено изпълнение на ъглов удар, а капитанът Джон МакГин прати мощен изстрел от дъгата на наказателното поле, който бе неспасяем за вратаря Лукаш Скорупски.

Макар че италианците се окопитиха докрая на първата част и дори поеха контрол над събитията в началото на втората, до опасност пред вратата на Марко Бизот не се стигна, а домакините постепенно успокоиха устрема на своя съперник.

В 66-ата минута влезлият като резерва Оли Уоткинс си спечели дузпа, след като бе фаулиран в наказателното поле от Мартин Витик. Изпълнението обаче бе повече от разочароващо и английският нападател пропусна да се разпише за първи път този сезон, запазвайки интригата.

За щастие на Астън Вила времето се оказа недостатъчно за Болоня да потърси изравнително попадение, въпреки че оцели греда и предизвика страхотно спасяване на Бизот дълбоко в добавеното време.