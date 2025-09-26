БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Астън Вила се справи с Болоня на старта на Лига Европа

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Това бе втора победа за момчетата на Унай Емери срещу този съперник в рамките на година.

ФК Астън Вила
Снимка: БТА
Слушай новината

Астън Вила (Англия) не впечатли, но започна участието в Лига Европа с победа. Един от фаворитите за спечелването на втората по сила европейска клубна надпревара се справи с Болоня (Италия) с 1:0 на "Вила Парк". Единственото попадение бе отбелязано от Джон МакГин в 13-ата минута, а Оли Уоткинс пропусна да покачи резултата от бялата точка в средата на второто полувреме.

Това бе втора победа за момчетата на Унай Емери срещу този съперник в рамките на година, след като двата отбора играха в груповата фаза на Шампионската лига през миналия сезон - 2:0, отново у дома.

"Виланите" започнаха двубоя с невиждана досега този сезон енергия и логично поведоха в резултата в 13-ата минута. Италианската защита не успя да изнесе топката от собствената си половина след заучено изпълнение на ъглов удар, а капитанът Джон МакГин прати мощен изстрел от дъгата на наказателното поле, който бе неспасяем за вратаря Лукаш Скорупски.

Макар че италианците се окопитиха докрая на първата част и дори поеха контрол над събитията в началото на втората, до опасност пред вратата на Марко Бизот не се стигна, а домакините постепенно успокоиха устрема на своя съперник.

В 66-ата минута влезлият като резерва Оли Уоткинс си спечели дузпа, след като бе фаулиран в наказателното поле от Мартин Витик. Изпълнението обаче бе повече от разочароващо и английският нападател пропусна да се разпише за първи път този сезон, запазвайки интригата.

За щастие на Астън Вила времето се оказа недостатъчно за Болоня да потърси изравнително попадение, въпреки че оцели греда и предизвика страхотно спасяване на Бизот дълбоко в добавеното време.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Астън Вила #ФК Болоня

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
1
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
3-годишно дете избяга от детска градина в София
2
3-годишно дете избяга от детска градина в София
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по волейбол
3
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по...
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
4
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
5
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
6
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Лига Европа

Порто открадна успеха от Залцбург с гол дълбоко в добавеното време
Порто открадна успеха от Залцбург с гол дълбоко в добавеното време
Оливие Жиру осигури успешно начало на Лил в Лига Европа Оливие Жиру осигури успешно начало на Лил в Лига Европа
Чете се за: 02:12 мин.
Хенрик Ридстрьом: Сами сме си виновни Хенрик Ридстрьом: Сами сме си виновни
Чете се за: 02:50 мин.
Успешен старт за Рома и Фрайбург в Лига Европа Успешен старт за Рома и Фрайбург в Лига Европа
Чете се за: 02:05 мин.
Педро Нареси: Трябва да сме здраво стъпили на земята Педро Нареси: Трябва да сме здраво стъпили на земята
Чете се за: 01:02 мин.
Ерик Биле: Вече имаме мотивация да побеждаваме повече Ерик Биле: Вече имаме мотивация да побеждаваме повече
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Половин България все още е без денонощни аптеки
Половин България все още е без денонощни аптеки
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Българка е осъдена на три години затвор в Русия Българка е осъдена на три години затвор в Русия
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Росен Желязков: "Мета" има интерес да инвестира в България Росен Желязков: "Мета" има интерес да инвестира в България
Чете се за: 02:37 мин.
Политика
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след...
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Палестинският президент е готов да работи със световни лидери по...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ