ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Астрономи откриха ключови елементи за живота на сатурновата луна Енцелад

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 04:05 мин.
астрономи откриха ключови елементи живота сатурновата луна енцелад
Океанът на Енцелад съдържа сложни органични молекули - още един индикатор, че този леден спътник на Сатурн предлага благоприятни условия за потенциален извънземен живот, според изследване, публикувано в сп. "Нейчър астронъми", предадоха АФП и Асошиейтед прес.

Невидима с невъоръжено око, тази малка луна - бяла топка с диаметър едва 500 километра, чиято повърхност изглежда осеяна с бразди, се намира в орбита около Сатурн, шестата планета от Слънчевата система.

Дълго време учените смятаха, че тя е много далече от Слънцето и следователно е твърде студена, за да бъде потенциално обитаема. Всичко се промени, когато сондата "Касини" прелетя няколко пъти край Енцелад по време на мисията си за изследване Сатурн и неговите пръстени между 2004 и 2017 г., и установи наличието на обширен океан от солена вода, скрит под дебел слой лед.

Оттогава данните, събрани от сондата, постоянно предоставят нови улики за наличието на елементи, необходими за появата на живот - соли, метан, въглероден диоксид, фосфор.

В южния полюс на спътника "Касини" откри гейзери, извиращи от пукнатини и изхвърлящи във въздуха миниатюрни ледени частици, по-малки от зърна пясък. Някои от тях падат обратно на повърхността на Енцелад, докато други се изхвърлят в Космоса, озовавайки се в пръстен около Сатурн.

Преминавайки през този пръстен, "Касини" непрекъснато открива проби от сатурновата луна, припомня в прессъобщение Европейската космическа агенция.

Учените са идентифицирали много органични молекули, сред които и прекурсори на аминокиселини - основни градивни елементи на живота. Тези частици обаче може да са присъствали в пръстена от стотици години и да са били променени от интензивното космическо лъчение.

През 2008 г. "Касини" премина директно през ледения шлейф. Ледени зърна, изхвърлени само няколко минути по-рано, се сблъскаха с един от инструментите на сондата. Задълбоченият им химичен анализ, предмет на новото изследване, отне години.

Молекулите, които учените са открили в "прясно изхвърленото" вещество, доказват, че сложните органични молекули, засечени от "Касини", не са просто продукт на продължително излагане на космически условия, а наистина се намират в океана на Енцелад, обяснява планетологът и съавтор на изследването Франк Поцберг.

За да се получи наистина много точна идентификация на молекулите, в идеалния случай би трябвало да се кацне там, където има гейзери - на южния полюс, и да бъдат събрани проби, отбелязва още астрохимичката.

Европейската космическа агенция започна проучвания за такъв проект - за директни измервания на повърхността на сатурновата луна в търсене на признаци на живот. Подобна мисия би осигурила на Европа водеща роля в изследването на Слънчевата система.

Според учените дори на Енцелад да няма живот, това ще бъде важно откритие, защото ще повдигне фундаментални въпроси за причините за липсата му в среда, в която всички условия изглеждат налице.

#Енцелад #астрономи #Космос

