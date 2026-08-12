Атакуващ полузащитник е четвъртият нов в Локомотив Пловдив

Локомотив (Пловдив) привлече четвърто ново попълнение през това лято, съобщиха от футболния клуб. "Черно-белите" се подсилиха с атакуващия полузащитник Райън Янг Ляйтън, чийто договор с "железничарите" е за две години.

Ляйтън e роден на 18 септември 2003 година в Ден Бош, Нидерландия. Минал е през школите на местните Вилем II и Ден Бош. Има двубои и за първия отбор на Ден Бош, а за последно е бил част от състава на Рода (Керкраде).

"ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Райън Ляйтън с екипа на „черно-белите“, написаха от клуба.

По-рано днес от Локомотив пък обявиха, че нападателят Мариян Вангелов ще бъде преотстъпен на втородивизионния Хебър (Пазарджик) до края на сезона.