XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

Аталанта победи Ювентус и е на полуфинал в турнира за Купата на Италия

от БНТ
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Следващият съперник на „бергамаските“ ще бъде излъчен в мача Болоня – Лацио на 10 февруари.

Аталанта победи Ювентус и е на полуфинал в турнира за Купата на Италия
Снимка: БТА
Аталанта се класира на полуфинал в турнира за Купата на Италия, след като постигна категорична победа с 3:0 над Ювентус. Следващият съперник на „бергамаските“ по пътя към решаващия мач за трофея ще стане ясен от двойката Болоня – Лацио, които играят на 10 февруари.

Срещата предложи много динамика и поделено надмощие, но Аталанта показа – особено в края на срещата, прецизност и завръщане към лицето, което демонстрираше при напусналия вече треньор Джанпиеро Гасперини. Още един полуфиналист в турнира е ясен и това е Интер, който вече се справи с Торино и чака победител от срещата Наполи – Комо, също планирана за 10-и този месец.

Отборът на Ювентус започна срещата по-активно, с повече владеене на топката, но в 27-ата минута Бремер игра с ръка в наказателното им поле, което означаваше дузпа за домакините. Джанлука Скамака я вкара и даде преднина на своя тим.

След почивката тимът на Юве отново натисна и създаде няколко много добри ситуации, но пропуснати от Мануел Локатели и Федерико Гати.

В 74-ата минута Аталанта направи важна крачка към победата, след като Камалдийн Сулимана се разписа за 2:0. Раул Беланова стреля, топката рикошира към Сулимана, който от воле я довкара в мрежата.

Пет минути преди края черногорският нападател Никола Кръстович овладя топката около 10-ия метър в наказателното поле и я върна на Марио Пашалич, който технично я насочи за трети път в мрежата на вратаря Матия Перин.

