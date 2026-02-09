Аталанта сломи Кремонезе в Бергамо и остана в битката за Европа

Аталанта постигна победа с 2:1 над Кремонезе в среща от 24-ия кръг на италианската Серия „А“. Тимът от Бергамо си осигури аванс още през първото полувреме, когато Никола Кръстович и Давиде Дзапакоста се разписаха съответно в 13-ата и 25-ата минута.

След почивката двубоят влезе в по-спокойно темпо, а в самия край Аталанта стигна и до трети гол, който обаче беше отменен заради засада след намеса на ВАР. Веднага след това Кремонезе върна едно попадение чрез Мортен Торсби, но то се оказа единствено почетно за гостите.

С успеха Аталанта събра 39 точки и заема седмо място във временното класиране, докато Кремонезе остава 16-и с 23 пункта.

В останалите срещи от кръга Ювентус и Лацио завършиха 2:2, Интер разгроми Сасуоло с 5:0, а Наполи надделя над Дженоа с 3:2. Лидер във временното класиране остава Интер с 58 точки, пред Милан с 50 и мач по-малко.