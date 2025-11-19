Атанас Арнаудов е световен шампион на сабя мъже при ветераните над 50 години

Атанас Арнаудов стана световен шампион на сабя мъже над 50 години на световния шампионат за ветерани, който се провежда в Бахрейн. В турнира участваха 53 състезатели от 19 държави, сред които и трима българи – Атанас Арнаудов, Людмил Пелов и Борислав Велков.

Атанас Арнаудов излезе от групите с 5 победи и 1 загуба. В елиминациите сабльорът започна директно във втори кръг, като победи Роберто Наполи от Италия с 10:6. В двубоя за място сред най-добрите 8 Арнаудов отстрани Кожи Моримото от Япония с 10:4. Последва нова победа над Лоренцо Морета от Италия с 10:7 и сигурно място на почетната стълбичка. В двубоя за място във финала фехтовачът надделя над Марчин Гансчкик от Полша с 10:8. В срещата за световната титла Арнаудов победи индивидуалния неутрален спортист Дмитрий Кустов с 10:7.

При мъжете над 60 години Васил Етрополски се класира на 11 място след 4 победи и 2 загуби в групите, победа над Пол Бейлач от Великобритания с 10:2 в елиминациите и загуба от Михаел Заблочки от Полша с 8:10. Иван Такев дели 37-38 място с Мартин Ейтц от Германия.