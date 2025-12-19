Семен Новиков ще бъде гост на традиционния коледен турнир по плуване на НСК Олимп, който има благотворителна кауза

НСК Олимп ще проведе традиционния си коледен турнир по плуване и тази година.

Проявата е с благотворителна кауза. Турнирът ще се проведе на 21 декември от 9:45 ч. в басейн "Диана".

В състезанието ще участват над 270 деца, които ще покажат какво са научили през годината. Специални гости на състезанието ще бъдат олимпийският шампион по борба от Париж 2024 Семен Новиков и президентът на федерацията по плуване Георги Аврамчев.

"Турнирът е изключително вълнуващ за най-малките състезатели, които с ентусиазъм плуват и се трудят, а за усилията си получават медали и награди. Всички деца ще се включат и в каузата "Коледа в кутия за обувки", с която ще зарадваме дечица в неравностойно положение. Инициативата е близка до сърцето на всички в клуба, като участие в нея взимаме от 3 години насам и събираме стотици подаръци, подготвени с много ентусиазъм", написаха от НСК Олимп.

Събитието ще започне със специално награждаване на медалистите от международни състезания и националните рекордьори на „Олимп“, както и заслужилите треньори.