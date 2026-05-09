Атанас Атанасов: Класирането не лъже

Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов коментира равенството 2:2 срещу Локомотив София, което прави оцеляването на тима много трудно.

„Обяснявам си го с функционалното състояние на играчите и късата скамейка. И като направим промените, отборът ни се преобразява в негативен аспект. До тогава – без едни 10 минути, изиграхме много добър мач, с два прекрасни гола и чисто футболни комбинации. То се вижда от всички, че тогава нивото ни пада, темпото ни пада, тръгваме да играем антифутбол, изпадаме в груха защита. И не е това, което искаме да представим, но това са ни възможностите“, каза специалистът.

„То този отбор, че е на последната 16-а позиция е на първо място резултат от други предхождащи фактори, но има една приказка - класирането никога не лъже. След като сме на тази позиция, явно това ни е нивото. Основните играчи няма какво да ги обвинявам – като характер, влагане в мачовете, воля – дават всичко, стискат зъби и играят. И на другите не се сърдя – всеки си има ниво и възможности. Но колкото и да се стараят, няма как да надскочат толкова нивото си, че да ни изненадат“, добави Атанасов.