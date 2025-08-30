БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Атанасов: Отказът на Радев за шеф на ДАНС застрашава работата на сектор „Сигурност“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
атанас атанасов ефективността антикоропуционната комисия явно зависимост политическата конюнктура
Слушай новината

Днешният отказ на президента Радев да издаде указ за назначаване на председател на ДАНС ще доведе до вредни последици за функционирането на сектор сигурност. Това написа във Фейсбук Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

"Това политическо противоборство между двата властови центъра в държавата с цел извличане на частни дивиденти от контрола над спецслужбите е пагубно за националната сигурност на страната.

Той предлаг и институционален подход към решаване на кризата, основан на модела на партньорски служби в НАТО:

"Министерски съвет да номинира няколко кандидата, с висока квалификация, интегритет и дългогодишен опит, които да бъдат публично изслушани в ресорните парламентарни комисии за вътрешен ред и сигурност и за контрол над службите за сигурност.

Кандидатите трябва да представят своите концепции за работа и развитие на ДАНС, и да бъдат оценени по отношение на професионален и управленски опит, морал и най-вече политически неутралитет.

Включването на Народното събрание в процедурата по назначаване на председател на ДАНС ще доведе до публичност и прозрачност на процеса, както и до ограничаване на възможностите за назначаване на политически зависими и пристрастни кандидати", написа Атанасов.

#главен секретар на МВР #ген. Атанас Атанасов #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
2
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
3
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър Миленков“
4
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър...
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
5
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма...
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна територия
6
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Политика

Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет
Чете се за: 02:32 мин.
Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие
Чете се за: 04:27 мин.
Политически коментари след назначаването на главен секретар на МВР Политически коментари след назначаването на главен секретар на МВР
Чете се за: 02:52 мин.
Министър Тахов: Искаме мнението на целия животновъден бранш за ваксинирането срещу шарка по овцете и козите Министър Тахов: Искаме мнението на целия животновъден бранш за ваксинирането срещу шарка по овцете и козите
Чете се за: 04:45 мин.
МРРБ отговори на Васил Терзиев: Корекции в проектите, а не политически игри бавят плащанията към Столична община МРРБ отговори на Васил Терзиев: Корекции в проектите, а не политически игри бавят плащанията към Столична община
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на участниците пред Антикорупционната комисия
Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“ Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Хиляди българи отдадоха почит на героите на Шипка (ОБЗОР) Хиляди българи отдадоха почит на героите на Шипка (ОБЗОР)
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Българското училище "Родна реч" отвори врати за първия учебен ден Българското училище "Родна реч" отвори врати за първия учебен ден
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен подчерта нуждата от затягане на санкциите и...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Атанас Атанасов: Отказът на Радев за шеф на ДАНС застрашава...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Ценни находки от бронзовата епоха излизат на светло 60 години след...
Чете се за: 18:10 мин.
Избрано
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ