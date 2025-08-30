Атанас Атанасов: Отказът на Радев за шеф на ДАНС застрашава работата на сектор „Сигурност“

Днешният отказ на президента Радев да издаде указ за назначаване на председател на ДАНС ще доведе до вредни последици за функционирането на сектор сигурност. Това написа във Фейсбук Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

"Това политическо противоборство между двата властови центъра в държавата с цел извличане на частни дивиденти от контрола над спецслужбите е пагубно за националната сигурност на страната.

Той предлаг и институционален подход към решаване на кризата, основан на модела на партньорски служби в НАТО: