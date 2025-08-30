Атанас Атанасов: Отказът на Радев за шеф на ДАНС застрашава работата на сектор „Сигурност“

Днешният отказ на президента Радев да издаде указ за назначаване на председател на ДАНС ще доведе до вредни последици за функционирането на сектор сигурност. Това написа във Фейсбук Атанас Атанасов от ПП-ДБ.
"Това политическо противоборство между двата властови центъра в държавата с цел извличане на частни дивиденти от контрола над спецслужбите е пагубно за националната сигурност на страната.
Той предлаг и институционален подход към решаване на кризата, основан на модела на партньорски служби в НАТО:
"Министерски съвет да номинира няколко кандидата, с висока квалификация, интегритет и дългогодишен опит, които да бъдат публично изслушани в ресорните парламентарни комисии за вътрешен ред и сигурност и за контрол над службите за сигурност.
Кандидатите трябва да представят своите концепции за работа и развитие на ДАНС, и да бъдат оценени по отношение на професионален и управленски опит, морал и най-вече политически неутралитет.
Включването на Народното събрание в процедурата по назначаване на председател на ДАНС ще доведе до публичност и прозрачност на процеса, както и до ограничаване на възможностите за назначаване на политически зависими и пристрастни кандидати", написа Атанасов.