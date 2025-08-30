Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане

"Санкционирани за корупция политици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат институцията в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която искат да издам указ". Това коментира пред журналисти президентът Румен Радев.

"Нека ме чуят ясно - няма да стане" - допълни той, но не уточни кой е номинираният да оглави разузнавателната служба.

Радев е съгласен с думите на премиера Росен Желязков, че предстои сезон на високо политическо напрежение.

"Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от вземането на ключови решения за бъдещето на страната. Ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена", каза държавният глава.

Коментира още, че няма да допусне управляващите да оправдават собствените си пропуски с липсата на титуляр за позицията главен секретар на МВР. Относно качествата и политическата безпристрастност на назначения на поста Мирослав Рашков заяви - "това е отговорност изцяло на правителството".

България трябва да гради собствен отбранителен капацитет и да допринася за общата политика за сигурност на ЕС и повишаване на общия отбранителен потенциал на НАТО, каза Румен Радев по повод предстоящото посещение на Урсула фон дер Лайен у нас.

Той съобщи още, че всички посланически назначения са съгласувани и скоро ще издаде укази, а по темата се разпространява дезинформация.

Президентът участва в откриването на Европейската младежка олимпиада по информатика в Шумен.