БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар в склад край Царева ливада, няма опасност за хората...
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Стоилов: Можехме да вземем и трите точки срещу Черно море

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Помощникът на Любослав Пенев похвали характера на Локомотив София след завръщането от 0:2 с човек по-малко и изрази надежда старши треньорът да бъде с тима за двубоя с ЦСКА

Атанас Стоилов: Можехме да вземем и трите точки срещу Черно море
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Помощник-треньорът на Локомотив София Атанас Стоилов остана изключително доволен от характера, който футболистите показаха при равенството 2:2 срещу Черно море на "Тича“. "Железничарите“ изоставаха с два гола и останаха с десет души още преди почивката, но успяха да стигнат до точката през втората част.

"Искам да поздравя момчетата за характера, който показаха. Не беше лесно. Поздравявам ги за играта през второто полувреме. Мисля, че можехме да вземем и трите точки“, заяви Стоилов.

Локомотив промени значително представянето си след почивката, като влезлите от резервната скамейка футболисти имаха сериозен принос за обрата в развитието на срещата. Анте Аралица намали на 1:2, а Димитър Костадинов възстанови равенството.

Стоилов подчерта, че в състава няма строго разделение между титуляри и резерви и всеки трябва да бъде готов да помогне.

"При нас няма титуляри и резерви, всички винаги са готови. Радвам се, че момчетата влязоха от пейката и дадоха друг облик на отбора“, коментира помощникът на Любослав Пенев.

След тежкия двубой във Варна вниманието на „железничарите“ вече се насочва към възстановяването и предстоящото завръщане в София, тъй като на тима му предстои отложеният мач срещу ЦСКА.

"Най-важното за нас е да се възстановим. Имаме пътуване до София и идва отложеният мач“, добави Стоилов.

Той завърши с надежда, че Любослав Пенев ще може отново да бъде до отбора за предстоящия столичен сблъсък.

"Надявам се Любослав Пенев да е при нас за мача с ЦСКА“, заяви Атанас Стоилов.

Свързани статии:

Илиан Илиев: За всичко, което се случва, съм виновен аз
Илиан Илиев: За всичко, което се случва, съм виновен аз
Треньорът на Черно море определи изпуснатата победа срещу Локомотив...
Чете се за: 03:00 мин.
Локомотив София се вдигна от 0:2 с десет души и шокира Черно море на "Тича“
Локомотив София се вдигна от 0:2 с десет души и шокира Черно море на "Тича“
"Моряците“ поведоха с 2:0 още преди почивката, но Анте Аралица и...
Чете се за: 04:55 мин.
#Атанас Стоилов #Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив София #ПФК Черно море

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява организацията на изпитите за шофьори
1
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява...
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
2
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата
3
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към...
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си
4
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г....
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
5
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис
6
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец...

Най-четени

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
3
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
4
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
5
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Български футбол

Илиан Илиев: За всичко, което се случва, съм виновен аз
Илиан Илиев: За всичко, което се случва, съм виновен аз
Локомотив София се вдигна от 0:2 с десет души и шокира Черно море на "Тича“ Локомотив София се вдигна от 0:2 с десет души и шокира Черно море на "Тича“
Чете се за: 04:55 мин.
Първа лига: Черно море - Локомотив София 2:2 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Черно море - Локомотив София 2:2 (ГАЛЕРИЯ)
БФС официално отложи мача от 10-ия кръг на Първа лига между Левски и Лудогорец БФС официално отложи мача от 10-ия кръг на Първа лига между Левски и Лудогорец
Чете се за: 00:40 мин.
Благотворителен мач в памет на Ферарио Спасов събира в Ловеч футболни легенди от няколко поколения Благотворителен мач в памет на Ферарио Спасов събира в Ловеч футболни легенди от няколко поколения
Чете се за: 03:22 мин.
ЦСКА поиска преразглеждане на решенията на Дисциплинарната комисия след мача за Суперкупата ЦСКА поиска преразглеждане на решенията на Дисциплинарната комисия след мача за Суперкупата
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Пожар в склад край Царева ливада, няма опасност за хората в района
Пожар в склад край Царева ливада, няма опасност за хората в района
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
България ще има много добър резултат по ПВУ, над 90%, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов България ще има много добър резултат по ПВУ, над 90%, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Четвърт век след кошмара на 11 септември - болката на близките не...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Обявиха частично бедствено положение заради пожара в село Димовци
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Синтетичният убиец на пазара на дрога - как една доза фентанил може...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Българската компания "Алфа Метал" отрича да е обучавала...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ