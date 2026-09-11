Атанас Стоилов: Можехме да вземем и трите точки срещу Черно море

Помощник-треньорът на Локомотив София Атанас Стоилов остана изключително доволен от характера, който футболистите показаха при равенството 2:2 срещу Черно море на "Тича“. "Железничарите“ изоставаха с два гола и останаха с десет души още преди почивката, но успяха да стигнат до точката през втората част.

"Искам да поздравя момчетата за характера, който показаха. Не беше лесно. Поздравявам ги за играта през второто полувреме. Мисля, че можехме да вземем и трите точки“, заяви Стоилов.

Локомотив промени значително представянето си след почивката, като влезлите от резервната скамейка футболисти имаха сериозен принос за обрата в развитието на срещата. Анте Аралица намали на 1:2, а Димитър Костадинов възстанови равенството.

Стоилов подчерта, че в състава няма строго разделение между титуляри и резерви и всеки трябва да бъде готов да помогне.

"При нас няма титуляри и резерви, всички винаги са готови. Радвам се, че момчетата влязоха от пейката и дадоха друг облик на отбора“, коментира помощникът на Любослав Пенев.

След тежкия двубой във Варна вниманието на „железничарите“ вече се насочва към възстановяването и предстоящото завръщане в София, тъй като на тима му предстои отложеният мач срещу ЦСКА.

"Най-важното за нас е да се възстановим. Имаме пътуване до София и идва отложеният мач“, добави Стоилов.

Той завърши с надежда, че Любослав Пенев ще може отново да бъде до отбора за предстоящия столичен сблъсък.