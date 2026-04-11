Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Атланта победи Кливланд и си осигури място в плейофите в Източната конфепенция на НБА

Виктор Уембаняма се завърна в игра с 40 точки при победата за Сан Антонио със 139:120 у дома срещу Далас в друг мач от НБА.

Си Джей Маккълъм беше най-резултатен с 29 точки, а съотборникът му Дайсън Даниелс добави още 13 точки, 10 борби и 12 асистенции за победата на Атланта срещу гостуващия Кливланд в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация. Отборът на Хоукс спечели място в плейофите на Източната конференция, а Джейлън Джонсън се отличи с 18 пункта и 9 овладени топки под кошовете в полза на победителите, които завършват на четвърто, пето или шесто място на Изток.

Атланта пропусна директните елиминации през последните два шампионата, а 25 от точките на Маккълъм бяха реализирани в първата половина от двубоя.

За Кливланд с 20 точки завърши Джеймс Хардън. Съотборникът му Тайриз Проктър добави още 15 точки. Тимът на Кавалиърс ще се изправи срещу Атланта или Торонто в първия кръг на елиминациите.

Виктор Уембаняма се завърна в игра с 40 точки при победата за Сан Антонио със 139:120 у дома срещу Далас в друг мач от НБА. Звездата на Спърс добави още 13 борби, 5 асистенции и 2 блока, въпреки че получи контузия в реброто в сряда в срещата с филаделфия. 22-годишното крило пропусна двубоя с Портланд, но успя да се завърне на полето за успеха срещу Маверикс.

Уембаняма изигра своя 65-ти мач през кампанията и е кандидат за най-ценните индивидуални награди в Лигата.

Купър Флаг беше най-резултатен за Далас с 33 точки. Отборът от Тексас е в серия от три поредни поражения.

Лос Анджелис Лейкърс победи със 101:73 у дома Финикс. Леброн Джеймс завърши с 28 точки и 12 асистенции. Звездата на Лейкърс има над 12000 завършващи подавания и е на четвърто място по този показател в историята на НБА, където лидер е Джон Стоктън.

Люк Кенард добави още 19 точки за успеха на отбора от Калифорния, който не може да завърши на по-ниска позиция от четвъртата в Западната конференция.

Дилън Брукс приключи с 12 пункта за тима на Сънс, играл без Девин Букър, който е с контузия в глезена.

Филаделфия се наложи със 105:94 срещу домакина Индиана. Тайриз Макси отбеляза 32 точки, а неговият съотборник Андре Дръмънд влезе от пейката и направи "дабъл-дабъл" - 10 точки и 16 борби.

Гостите прекъснаха серия от три поредни поражения и запазиха шансове за спечелване на място в плейофите.

Джейрейс Уокър се отличи със 17 точки за състава от Индианаполис, който загуби четири от последните си пет двубоя в Лигата.

