Плейофна драма на Изток: Пистънс намалиха, Кавалиърс поведоха

Детройт Пистънс запази живи надеждите си за обрат в серията от първия кръг на плейофите в НБА, след като се наложи със 116:109 над Орландо Меджик в мач №5. С успеха шампионът на редовния сезон в Източната конференция намали изоставането си на 2:3 победи.

Двубоят в „Литъл Сийзърс Арина“ предложи истински спектакъл между лидерите на двата отбора — Кейд Кънингам и Паоло Банкеро, които завършиха с по 45 точки. Предимството обаче бе на страната на Кънингам, тъй като Банкеро пропусна седем от 12-те си опита от наказателната линия. За звездата на Детройт това бе рекордно постижение в клубната история, докато за съперника — лично най-добър резултат в кариерата.

Тобиъс Харис добави 23 точки за домакините, а Дънкан Робинсън и Джейлън Дюрен завършиха с по 12. За Орландо Меджик, който бе без контузения Франц Вагнер, Антъни Блек реализира 19 точки, а Дезмънд Бейн добави 18. Шестият мач от серията ще се играе в Орландо в нощта на петък срещу събота.

В друга серия от Източната конференция Кливланд Кавалиърс поведе с 3:2 победи срещу Торонто Раптърс, след драматичен успех със 125:120 като гост.

Резервният гард Денис Шрьодер изигра ключова роля с 11 от своите 19 точки в последната четвърт, оформяйки обрата след изоставане в началото на финалния период.

За победителите Джеймс Хардън и Еван Мобли завършиха с по 23 точки, а Донован Мичъл добави 19.

За Торонто най-силно се представи Ар Джей Барет с „дабъл-дабъл“ от 25 точки и 12 борби, докато Джа’Коби Уолтър реализира 20, а Джамал Шед се включи с 18 от пейката.