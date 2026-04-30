Хюстън оцеля срещу Лейкърс и върна интригата в серията

Станко Димов
Чете се за: 03:22 мин.
"Езерняците" водят с 3-2 победи, но следващият мач е в Хюстън.

лейкърс осигури третата позиция западната конференция нба победа хюстън рокетс
Джабари Смит-младши реализира 22 точки, а Тари Ийсън добави още 18 при победата на Хюстън Рокетс с 99:93 като гост на Лос Анджелис Лейкърс в петия мач от серията между двата тима в първия кръг на плейофите в НБА. С успеха тексасци избегнаха отпадането за втори пореден двубой и намалиха изоставането си на 2:3 победи.

Алперен Шенгюн се отчете с 14 точки, 9 борби и 8 асистенции, а Амен Томпсън добави 15 точки за Рокетс, които бяха изправени пред елиминация след пасив от 0:3 в серията — ситуация, от която нито един отбор в историята на лигата не е успявал да се върне.

Двата поредни успеха на Хюстън дойдоха без участието на звездата Кевин Дюрант, който заради травма в глезена е играл единствено във втория мач.

За домакините Остин Рийвс отбеляза 22 точки от пейката при завръщането си след контузия, а Леброн Джеймс добави 25. Деандре Ейтън записа дабъл-дабъл от 18 точки и 17 борби. „Езерняците“ ще имат нов шанс да затворят серията в следващия двубой, който ще се проведе в Хюстън.

Тимът от Лос Анджелис продължава да бъде без Лука Дончич, който лекува травма в бедрото, получена в мач срещу Оклахома Сити Тъндър на 2 април. Словенецът и Рийвс пропуснаха последните пет срещи от редовния сезон, както и първите четири двубоя от плейофната серия.

Лейкърс започнаха по-уверено срещата и поведоха с 11 точки още в края на първата четвърт, която завърши при 28:21 в тяхна полза. Хюстън обаче отвърна с убедителна серия през втория период, спечелен с 30:19, за да се оттегли на почивката с аванс от 51:47. Гостите демонстрираха отлична стрелба от далечно разстояние и се възползваха от пет грешки на съперника.

Рокетс увеличиха преднината си до 76:67 след третата част, но Лейкърс отговориха с серия от 11:1 в последната четвърт и намалиха до 85:88 след кош на Джеймс малко под три минути преди края.

Ключови действия на Рийд Шепард — открадната топка и две последователни попадения — възстановиха преднината на Хюстън до 92:85. В заключителните минути гостите бяха безпогрешни от наказателната линия и затвърдиха успеха си.

В последните секунди Леброн Джеймс и Остин Рийвс пропуснаха три стрелби от далечно разстояние, като Джеймс не успя да намали разликата до две точки при оставащи 12 секунди.

Разочароващо представяне за Лейкърс записа Люк Кенард, който остана с едва една точка и пропусна и четирите си опита от игра, след като в предишните мачове от серията бе сред водещите реализатори на тима.

#Плейофи на НБА 2026 # Лос Анджелис Лейкърс #Хюстън Рокетс

