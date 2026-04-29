Кевин Дюрант ще пропусне петия сблъсък срещу Лейкърс

Кевин Дюрант няма да вземе участие за Хюстън Рокетс в петия двубой от серията срещу Лос Анджелис Лейкърс от първия кръг на плейофите в НБА, информира ESPN.

37-годишният баскетболист продължава да се възстановява от травма в левия глезен, като пропусна последната тренировка на „ракетите“ преди отпътуването на отбора за Калифорния.

До момента Дюрант записа участие само във втория мач от серията, в който реализира 23 точки за 41 минути на паркета, но тимът му отстъпи с 94:101. Именно в заключителните моменти на срещата той получи контузията, която поставя под въпрос участието му до края на сезона.

Съставът на Хюстън постигна убедителен успех със 115:96 в четвъртия двубой, въпреки отсъствието на крилото, и запази шансове за продължаване напред. За да обърнат развоя на серията, „ракетите“ се нуждаят от три поредни победи — задача без аналог в историята на лигата след изоставане от 0:3 в плейофна серия.

През редовния сезон Дюрант бе сред най-натоварените играчи в лигата, заемайки второ място по изиграни минути с общо 2840 — зад съотборника си Амен Томпсън. Той завърши кампанията със средни показатели от 26 точки, 6,9 борби и 4,4 асистенции на мач.