Леброн Джеймс: Нямаме време да мислим върху загубата

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Леброн Джеймс подчерта, че в отбора няма място за паника въпреки поражението с 93:99 от Хюстън Рокетс в петия двубой от серията в първия кръг на плейофите в НБА.

Загубата в Лос Анджелис сви аванса на „езерняците“ до 3:2 победи, след като само преди дни тимът водеше с убедителното 3:0 и бе на крачка от класиране за следващата фаза. Шестият мач предстои в Хюстън, където домакините ще се опитат да продължат серията и да преследват нещо безпрецедентно в историята на лигата — обрат от 0:3.

„Нямаме много време да мислим върху този мач. Може би тази вечер и утре сутрин, но когато тръгнем за Хюстън, трябва да сме изцяло фокусирани върху следващия двубой. Ще бъде още по-трудно. Да елиминираш съперник в плейофите никога не е лесно и трябва да покажем какво можем като отбор“, коментира 41-годишният Джеймс.

Статистиката в НБА показва, че в 159 случая тим е повеждал с 3:0 в плейофна серия, като само четири пъти изоставащият е успявал да изравни до 3:3. Пълен обрат обаче все още не е регистриран.