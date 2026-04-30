БНТ 1 със специална програма на 1 май, посветена на 150...
Временни промени в движението по пътища в страната заради...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на...
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината...
Коя е Михаела Доцова?
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Леброн Джеймс: Нямаме време да мислим върху загубата

от БНТ
Спорт
Лейкърс води с 3-2 победи срещу Хюстън в серията на Запад.

леброн джеймс подобри един рекорд нба
Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Леброн Джеймс подчерта, че в отбора няма място за паника въпреки поражението с 93:99 от Хюстън Рокетс в петия двубой от серията в първия кръг на плейофите в НБА.

Загубата в Лос Анджелис сви аванса на „езерняците“ до 3:2 победи, след като само преди дни тимът водеше с убедителното 3:0 и бе на крачка от класиране за следващата фаза. Шестият мач предстои в Хюстън, където домакините ще се опитат да продължат серията и да преследват нещо безпрецедентно в историята на лигата — обрат от 0:3.

„Нямаме много време да мислим върху този мач. Може би тази вечер и утре сутрин, но когато тръгнем за Хюстън, трябва да сме изцяло фокусирани върху следващия двубой. Ще бъде още по-трудно. Да елиминираш съперник в плейофите никога не е лесно и трябва да покажем какво можем като отбор“, коментира 41-годишният Джеймс.

Статистиката в НБА показва, че в 159 случая тим е повеждал с 3:0 в плейофна серия, като само четири пъти изоставащият е успявал да изравни до 3:3. Пълен обрат обаче все още не е регистриран.

„Имахме възможности да реализираме чисти стрелби, но не се възползвахме. Нужно е да бъдем стабилни в защита, но и по-ефективни в нападение. Според мен проблемите ни дойдоха именно от слабата игра в атака през втората и третата четвърт“, добави Джеймс.

