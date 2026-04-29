БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Чете се за: 05:00 мин.
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:35 мин.
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
Чете се за: 01:42 мин.
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Чете се за: 03:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Една от звездите на Лейкърс се завръща на паркета

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Остин Рийвс поднови тренировъчния процес и изрази надежда, че ще бъде на разположение за предстоящия двубой срещу Хюстън Рокетс.

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Гардът на Лос Анджелис Лейкърс Остин Рийвс поднови тренировъчния процес и изрази надежда, че ще бъде на разположение за предстоящия двубой срещу Хюстън Рокетс от първия кръг на плейофите в НБА. Срещата е насрочена за тази нощ в Лос Анджелис, като при успех „езерняците“ ще си осигурят класиране за следващата фаза. В момента тимът води с 3:1 победи в серията.

Рийвс не е играл от 2 април, когато получи травма по време на двубоя срещу Оклахома Сити Тъндър в редовния сезон. Именно тимът от Оклахома Сити очаква Лейкърс в следващия кръг при успех над Хюстън.

„Искам да се върна на паркета възможно най-скоро. Чувствам се добре и се възстановявам в правилната посока. Очаквам с нетърпение следващия мач“, коментира Рийвс.

През редовния сезон гардът записа средни показатели от 23,3 точки, 5,5 асистенции и 4,7 борби, като взе участие в 51 срещи заради здравословни проблеми.

Извън състава на Лейкърс остава и Лука Дончич, който стана най-резултатен играч през редовния сезон. Очакванията са словенецът също скоро да бъде на разположение, но не и преди завръщането на Рийвс.

В лагера на Хюстън също има кадрови затруднения, свързани с отсъствието на Кевин Дюрант.

Свързани статии:

Кевин Дюрант ще пропусне петия сблъсък срещу Лейкърс
Кевин Дюрант ще пропусне петия сблъсък срещу Лейкърс
37-годишният баскетболист продължава да се възстановява от травма в...
Чете се за: 01:37 мин.
Хюстън удари Лейкърс и отложи края на серията в НБА
Хюстън удари Лейкърс и отложи края на серията в НБА
Амен Томпсън поведе Рокетс към убедителен успех, Лос Анджелис...
Чете се за: 02:15 мин.
#Плейофи на НБА 2026 #Остин Рийвс # Лос Анджелис Лейкърс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
1
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
2
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди...
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през следващите дни
3
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през...
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
4
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн....
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
5
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на...
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
6
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
2
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
3
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
4
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
5
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
6
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...

Още от: НБА

Кевин Дюрант ще пропусне петия сблъсък срещу Лейкърс
Кевин Дюрант ще пропусне петия сблъсък срещу Лейкърс
Сан Антонио затвори серията с Портланд и продължава напред в плейофите на НБА Сан Антонио затвори серията с Портланд и продължава напред в плейофите на НБА
Чете се за: 02:20 мин.
Избраха Брад Стивънс за мениджър на сезона в НБА Избраха Брад Стивънс за мениджър на сезона в НБА
Чете се за: 01:57 мин.
Оклахома Сити Тъндър се класира за втория кръг от плейофите в НБА Оклахома Сити Тъндър се класира за втория кръг от плейофите в НБА
Чете се за: 04:42 мин.
НБА наказа Никола Йокич и Джулиъс Рандъл с глоби след напрежение в плейофите НБА наказа Никола Йокич и Джулиъс Рандъл с глоби след напрежение в плейофите
Чете се за: 01:27 мин.
Сан Антонио е на крачка от полуфиналите в конференцията след силно завръщане на Уембаняма Сан Антонио е на крачка от полуфиналите в конференцията след силно завръщане на Уембаняма
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата "Магазини за хората" Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата "Магазини за хората"
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти българин е над 65 години Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти българин е над 65 години
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
НСИ: Годишната инфлация в България се очаква да е 7,1% НСИ: Годишната инфлация в България се очаква да е 7,1%
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49...
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
Трескава подготовка за старта на новия парламент: Какви са...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ