Една от звездите на Лейкърс се завръща на паркета

Гардът на Лос Анджелис Лейкърс Остин Рийвс поднови тренировъчния процес и изрази надежда, че ще бъде на разположение за предстоящия двубой срещу Хюстън Рокетс от първия кръг на плейофите в НБА. Срещата е насрочена за тази нощ в Лос Анджелис, като при успех „езерняците“ ще си осигурят класиране за следващата фаза. В момента тимът води с 3:1 победи в серията.

Рийвс не е играл от 2 април, когато получи травма по време на двубоя срещу Оклахома Сити Тъндър в редовния сезон. Именно тимът от Оклахома Сити очаква Лейкърс в следващия кръг при успех над Хюстън.

„Искам да се върна на паркета възможно най-скоро. Чувствам се добре и се възстановявам в правилната посока. Очаквам с нетърпение следващия мач“, коментира Рийвс.

През редовния сезон гардът записа средни показатели от 23,3 точки, 5,5 асистенции и 4,7 борби, като взе участие в 51 срещи заради здравословни проблеми.

Извън състава на Лейкърс остава и Лука Дончич, който стана най-резултатен играч през редовния сезон. Очакванията са словенецът също скоро да бъде на разположение, но не и преди завръщането на Рийвс.

В лагера на Хюстън също има кадрови затруднения, свързани с отсъствието на Кевин Дюрант.