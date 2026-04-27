Хюстън удари Лейкърс и отложи края на серията в НБА

Хюстън Рокетс запази шансовете си в плейофите на НБА, след като се наложи убедително със 115:96 над Лос Анджелис Лейкърс в четвъртия мач от серията в Западната конференция. Така тимът от Тексас намали изоставането си на 1-3 победи и отложи развръзката поне до следващия двубой.

Най-резултатен за успеха беше Амен Томпсън с 23 точки, а Тари Ийсън добави още 20. Силният колективен принос се оказа ключов за Рокетс, като всички титуляри на отбора завършиха с поне 16 точки. Алперен Шенгюн се отчете с 19, Рийд Шепърд реализира 17, а Джабари Смит-младши добави 16.

Хюстън постигна първата си победа в серията, въпреки че отново бе без Кевин Дюрант, който пропусна трети пореден мач заради травма в глезена.

Отборът на домакините наложи контрол още от началото и водеше с девет точки на почивката. В третата четвърт Рокетс направиха решителна серия от 12:4, с която увеличиха аванса си до 68:51 и до края на периода окончателно пречупиха съпротивата на съперника.

Лейкърс изпитваха сериозни трудности в атака, особено от далечно разстояние, като отбелязаха едва пет тройки в мача. ЛеБрон Джеймс също не бе на обичайното си ниво и завърши с 10 точки при слаба стрелба, към които добави девет асистенции, но и осем грешки.

Най-добър за гостите беше Деандре Ейтън с 19 точки и 10 борби, но той бе изгонен в третата част заради грубо нарушение срещу Шенгюн, което допълнително усложни задачата на тима от Лос Анджелис.

Решителният пети мач от серията предстои в Лос Анджелис, където Лейкърс ще имат нов шанс да сложат край на сблъсъка, а Рокетс ще се опитат да продължат обратa.