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Атлетик Билбао сътвори класика срещу Атлетико Мадрид

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Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
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Баските прекъснаха негативната си серия в Ла Лига.

атлетик билбао сътвори класика атлетико мадрид
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Атлетик Билбао постигна втора победа за сезона в испанското първенство по футбол, след като надви Атлетико Мадрид с 3:0 в мач от четвъртия кръг. Баските бяха в серия от две поражения, но с днешния успех се изкачиха на осмо място с шест точки.

Билбао изкова победата си през второто полувреме. В 46-ата минута Нико Уилямс засече с глава центриране и преодоля вратаря на гостите, а две по-късно Роберт Наваро вкара гол след индивидуален пробив за 2:0.

Ойхан Сансет оформи крайния резултат в 90-ата минута и Атлетико допусна първа загуба за новия сезон.

Райо Валекано пък направи обрат за победа с 3:2 срещу Расинг Сантандер. Серхио Каналес и Пабло Гарсия на два пъти извеждаха напред гостите, но Андрей Рациу и Серхио Камейо изравняваха, а последният наниза и трето попадение в началото на второто полувреме.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Атлетик Билбао #ФК Атлетико Мадрид

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