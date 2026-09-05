Атлетик Билбао сътвори класика срещу Атлетико Мадрид

Атлетик Билбао постигна втора победа за сезона в испанското първенство по футбол, след като надви Атлетико Мадрид с 3:0 в мач от четвъртия кръг. Баските бяха в серия от две поражения, но с днешния успех се изкачиха на осмо място с шест точки.

Билбао изкова победата си през второто полувреме. В 46-ата минута Нико Уилямс засече с глава центриране и преодоля вратаря на гостите, а две по-късно Роберт Наваро вкара гол след индивидуален пробив за 2:0.

Ойхан Сансет оформи крайния резултат в 90-ата минута и Атлетико допусна първа загуба за новия сезон.

Райо Валекано пък направи обрат за победа с 3:2 срещу Расинг Сантандер. Серхио Каналес и Пабло Гарсия на два пъти извеждаха напред гостите, но Андрей Рациу и Серхио Камейо изравняваха, а последният наниза и трето попадение в началото на второто полувреме.