Атлетико Мадрид договори Мортен Хюлманд

Атлетико Мадрид е постигнал договорка със Спортинг Лисабон за привличането на датския национал Мортен Хюлманд. Според информация на трансферния експерт Фабрицио Романо двата клуба вече са уточнили всички детайли по сделката и са започнали размяната на необходимите документи.

Испанският клуб ще заплати 40 милиона евро плюс допълнителни бонуси за полузащитника, който ще подпише договор до юни 2031 година.

По информация на Романо Хюлманд ще пристигне още днес в испанската столица, където ще премине медицински прегледи преди официалното финализиране на трансфера.

26-годишният датчанин беше сред водещите фигури в състава на Спортинг Лисабон през последните два сезона и с постоянните си изяви привлече интереса на няколко европейски гранда. Очаква се той да бъде едно от основните нови попълнения в селекцията на Атлетико Мадрид за предстоящата кампания.